Три признака, как отличить фальшивую купюру 5000 рублей — рассказал эксперт

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Чаще всего мошенники выбирают в качестве объекта подделки банкноту 5000 рублей образца 1997 года. Модифицированная банкнота 5000 рублей 2010 года выпуска имеет больше степеней защиты — фальшивомонетчики не берутся за ее подделку.
Свежую подделку банкнот номиналом 1000 рублей 2004 года выпуска и 5000 рублей 1997 года выпуска отличить сложнее, она похожа на новые купюры. Поэтому именно с этими банкнотами нужно быть предельно внимательными.
«Фальшивомонетчики научились имитировать водяной знак, цветопеременную краску герба города Хабаровска, радужные разводы на пестрой полосе, возникающие при наклоне банкноты», — рассказал эксперт управления наличного денежного обращения Вячеслав Вилков. Также он отметил, что в некоторых случаях мошенники имитируют даже кипп-эффект — скрытые изображения, выполненные методом металлографской печати.
Это один из самых древних защитных элементов бумажных купюр и ценных бумаг, но он до сих пор не утратил своей актуальности, фальшивомонетчикам его очень сложно имитировать.
Фальшивомонетчики используют высококлассную копировальную технику, печатая водяные знаки с помощью темных и серых тонов. Подлинный водяной знак плавно меняет тона от темных к светлым по сравнению с общим фоном бумаги.
Нужно сравнивать цвета водяного знака именно с общим фоном бумаги вокруг него. Наличие более светлых оттенков внутри водяного знака при плавном переходе от темных тонов к светлым является основным критерием подлинности водяного знака. Также обратите внимание, что рядом с водяным знаком головы генерал-губернатора Восточной Сибири Муравьева-Амурского расположен очень светлый водяной знак, обозначающий номинал купюры — 5000, который тоже сравнивают с общим фоном бумаги.
При наклоне на подлинной банкноте вы увидите отчетливые диагональные разноцветные полосы. На подделке вы увидите что-то похожее на эти радужные разводы — они будут нечеткими и не такими яркими, как на настоящей банкноте.
В подлинной банкноте это сплошная темная полоса, которую видно, если посмотреть купюру на просвет. Эта защитная нить очень плотно закреплена как бы внутри бумаги. Фальшивомонетчики ее вклеивают, если острым предметом попытаться поддеть, в поддельной купюре она отделяется от бумаги.
Купюра номиналом 5000 рублей 1997 года выпуска стала «любимой» у фальшивомонетчиков, которые «печатают» деньги на профессиональной копировальной технике.