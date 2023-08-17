Три признака, как отличить фальшивую купюру 5000 рублей — рассказал эксперт

Нужно сравнивать цвета водяного знака именно с общим фоном бумаги вокруг него. Наличие более светлых оттенков внутри водяного знака при плавном переходе от темных тонов к светлым является основным критерием подлинности водяного знака. Также обратите внимание, что рядом с водяным знаком головы генерал-губернатора Восточной Сибири Муравьева-Амурского расположен очень светлый водяной знак, обозначающий номинал купюры — 5000, который тоже сравнивают с общим фоном бумаги.