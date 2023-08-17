Учащиеся лицея «Сириус» и Genotek обнаружили фальсификат среди рыбы и морепродуктов

Уточним, что исследовательская работа проводилась в рамках научно-технологической проектной образовательной программы «Большие вызовы». В этом году она прошла в восьмой раз. Школьники участвовали в проектах, которые были предложены крупными компаниями, являющимися партнерами образовательного центра «Сириус».