Учащиеся лицея «Сириус» и Genotek обнаружили фальсификат среди рыбы и морепродуктов

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Школьники исследовали соответствие указанной на упаковке информации реальному содержимому. Для этого они взяли из продуктов ДНК, ген цитохромоксидазы I, и провели его секвенирование («прочтение»), пишет gazeta.ru
После этого исследователи сопоставили полученные генетические последовательности с информацией из баз данных. Таким образом они определили реальную видовую принадлежность биоматериала, взятого из продуктов питания.
Например, было выявлено, что сазан продавался под видом тарани, а щупальца гигантского кальмара продавцы позиционировали как осьминога. Обыкновенной курятиной оказалось и экзотическое «мясо черепахи», а икра палтуса, щуки и «маринованные улитки» на самом деле оказались имитацией, созданной из желеобразователей.
В ходе исследования школьники использовали молекулярно-генетические методы. Работая над проектом, учащиеся освоили методы выделения ПЦР, ДНК, секвенирования по Сенгеру, а также навыки работы с базами генетических данных.
Уточним, что исследовательская работа проводилась в рамках научно-технологической проектной образовательной программы «Большие вызовы». В этом году она прошла в восьмой раз. Школьники участвовали в проектах, которые были предложены крупными компаниями, являющимися партнерами образовательного центра «Сириус».
Уже в четвертый раз в качестве партнера «Сириуса» выступает медико-генетический центр Genotek. В предшествующие годы с участием этой компании проводились исследования генетических взаимосвязей между сортами роз и хризантем.