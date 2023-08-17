«Умная» логистика. Как «Пив&Ко» выстроила сеть быстрой доставки по всей стране

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О том, как устроена система логистики в огромной сети, работающей от Санкт-Петербурга до Владивостока, рассказал оперативный управляющий «Пив&Ко» Игорь Щедрин.
Уровень сервиса: быть лучше конкурентов
Мы делаем ставку на развитие франчайзинга, и одна из главных задач — это чтобы у наших партнеров был минимум вопросов по доставке товара. С гордостью могу сказать, что сейчас у франчайзи «Пив&Ко» один основной поставщик. Владельцам магазинов не нужно искать, где купить товар, не нужно разбираться с кипой бумаг и постоянно уделять время приемке. Мы договариваемся с производителями, осуществляем доставку и передаем товар.
В будущем мы хотим перейти на практику доверительной приемки, когда продавец просто получает товар от поставщика, и у него вообще не будет необходимости пересчитывать поставку. Это значительно сократит время сотрудникам.
Еще одно наше преимущество — это быстрая скорость доставки. Партнеры «Пив&Ко» получают свежайшее пиво производства нашей компании, сваренное день, максимум, два назад. Пиво мы производим на «Арамильской Бойлерной пивоварне» под Екатеринбургом. Это «живое» пиво, срок хранения у которого не более 14 дней. Приобрести его можно только в нашей сети. Местное, уникальное, свежее — наши гости это очень ценят.
Как нам удается добиться таких показателей? Это продуманная до мелочей система доставки и работа складов.
Транспорт: максимальная эффективность
В «Пив&Ко» два основных вида доставки. Первый — это транспортировка товара из разных регионов страны в наш распределительный центр. Мы собираем товар, чтобы затем развести по нашим партнерам. Второй — это так называемая «последняя миля» от нас до торговой точки. Если в первом случае мы везем одного поставщика, то во втором собираем машину товаром необходимым для клиента в нужном количестве.
В формате «последней мили», от распределительного центра до партнеров сети товар доставляет автотранспорт. Сборка машины — это отдельное мастерство, как игра в тетрис: нужно балансировать, учитывать соотношение грузов, чтобы укомплектовать грузовик равномерно: есть товар легкий, но большого объема, и наоборот, тяжелый, но компактный. Основная задача — собрать оптимальную загрузку машины как по тоннажу, так и по объему. В теплое время года мы используем больше рефрижераторов и холодильных ларей, чтобы пиво приходило в магазины холодным.
Мы чаще всего работаем с тоннажностью машин от 3 до 5 тонн. Там где возможно, мы доставляем 8-10 тонными машинами. Среднее количество точек в машине — 5, максимум 8.
Есть отдельные труднодоступные территории, где бывает сложная ситуация с доставкой. Но и такие нестандартные разовые задачи мы решаем. К примеру, в Крым мы доставляли товар на пароме. Были случаи. Когда в северные удаленные территории — ХМАО, ЯНАО мы транспортировали товар по зимнику, укладываясь, несмотря на трудности, в сроки доставки.
Обратно наши машины тоже не ездят пустыми: логистика выстроена таким образом, чтобы перевозчик после разгрузки забирал по дороге товар у производителей и привозил его в распределительный центр.
Склад: интеллектуальные решения и постоянное развитие
Главный наш распределительный центр, откуда развозятся товары по магазинам сети, находится в поселке Полевом под Екатеринбургом. Это современный комплекс складов, который отгружает 4 000 тонн товара по всей стране. Все распределено по категориям. Отдельно пивной склад с кеговым пивом, отдельно — склад-холодильник с 4 температурными режимами и большой склад с совершенно разными позициями от жвачки до упаковки пива.
Сопутствующий товар, как и пиво, имеет разные сроки хранения. Производительность склада и выстроенной системы поставок и отгрузок который позволяет простроить оптимальную цепочку доставки товара до клиента.
Мы постоянно опережаем свои темпы развития, и развитие складских помещений — лучшая тому иллюстрация. В 2016-17 годах «Пив&Ко» сделало огромный скачок в развитии. Прирост торговых точек развития франшизы был колоссальный. Мы начинали работу с 500-метрового склада в 2009 году, и тогда приняли решение расширяться, думали: вот класс, сейчас переедем на 2 000 квадратных метров, этого пространства нам хватит на несколько лет. Но этот склад закончился через год. Сейчас мы построили уже 3-тысячный склад к уже существующим складам, и это не предел.
«Пив&Ко» постоянно ищет новые «фишки» для улучшения работы склада. Мы регулярно пополняем базу знаний за счет обмена опытом с другими компаниями. Для меня лично стали открытием склады «Вкусвилл». Это цепочка из сотни ворот. Часть сотрудников там ездит на электрических самокатах. Система построена таким образом, что до 5 вчера товар заходит, а с 5 вечера до 5 утра — выходит. И склад, по сути, всегда пустой.
У гигантов продовольственного ретейла мы взяли на заметку опыт использования разных температурных складов для разных продуктов. Удивительная история с газацией бананов, работа со скоропортом.
Очень интересно было познакомиться с опытом работы с большим количеством единиц складского учета (SKU) на складах автозапчастей: там на одном объекте хранится все, от маленькой гайки до бампера.
Последний раз я был на складах Яндекса в Москве. Впечатлил подход компании к экологичности, современная система охраны, чистота. Все эти «фишки» разных компаний мы берем на заметку и применяем в своей практике те, которые нам подходят.
До конца года мы планируем запустить на складах WMS-систему, чтобы повысить качество доставки для конечного потребителя — наших партнеров. Это система управления складом. Она исключает возможности ошибок, позволяет поднять уровень сервиса для конечного потребителя, ускоряет сборку товара. В целом, наша задача всегда — идти вперед, дать возможность персоналу легче и быстрее выполнять работу.