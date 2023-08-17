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Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

Ягоды можно собирать не всегда

В Новосибирской области начнут штрафовать за сбор ягод и орехов

17 августа 2023, 10:14
Фото: 1MI
Ягоды можно собирать не всегда
В Новосибирске и Новосибирской области установлены сроки для сбора ягод и орехов, нарушение которых будет наказываться штрафами.

В регионе утвердили сроки, когда можно будет собирать ягоды и орехи, а также предусмотрели наказания для тех, кто начнет сбор раньше установленного времени. Эта мера введена для предотвращения истощения лесных ресурсов.

Теперь жители области смогут собирать бруснику с 15 августа, кедровые орехи (кроме лесосеменных плантаций) — с 25 августа, а клюкву — с 5 сентября.

Нарушители, которые начнут сбор раньше установленных сроков, будут оштрафованы. При этом незаконно сорванные дикорастущие растения изымут. Для выявления нарушителей будут проводиться патрульные рейды по местам произрастания кедра и ягод.

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#Эмилия Губарева#Штрафы#Сбор ягод#Сбор орехов#Общество#Город#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#Ягода
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