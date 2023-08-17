В Новосибирской области начнут штрафовать за сбор ягод и орехов

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
В регионе утвердили сроки, когда можно будет собирать ягоды и орехи, а также предусмотрели наказания для тех, кто начнет сбор раньше установленного времени. Эта мера введена для предотвращения истощения лесных ресурсов.
Теперь жители области смогут собирать бруснику с 15 августа, кедровые орехи (кроме лесосеменных плантаций) — с 25 августа, а клюкву — с 5 сентября.
Нарушители, которые начнут сбор раньше установленных сроков, будут оштрафованы. При этом незаконно сорванные дикорастущие растения изымут. Для выявления нарушителей будут проводиться патрульные рейды по местам произрастания кедра и ягод.