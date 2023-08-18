«Это грех»: возле Вознесенского собора в Новосибирске украли детскую коляску

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
«Вчера по адресу: Советская, 91 (» Вознесенский собор») была украдена коляска. К ней подошла женщина, разговаривала по телефону и благополучно ушла», — сообщается в посте паблика «Инцидент Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте».
С подозреваемой могла быть её возможная соучастница. Девушка могла зайти на территорию Вознесенского собора, а затем уйти.
Сообщается, что на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. По прибытии был составлен протокол и фоторобот.
На инцидент уже отреагировали новосибирцы. Многие из них шутят на тему религии. «Может быть, это Бог помог нуждающимся?», — задается вопросом Андрей Потеряев. «Так храм рядом. А Бог, как известно, един», — иронизирует Игорь Суслов. «Грех с такими камерами вести службу», — заявляет сибиряк под ником Джеймс Бонд.
Впрочем, встречаются и серьезные комментарии. «Совести ни грамма нет», — заявляет Наталья Дудина. «Украсть коляску да еще в церкви — это запредельно. Не должно быть даже мыслей бесовских таких быть. Господи прости», — сетует сибирячка под ником Ольга Юрьевна.