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Кража произошла рядом с Вознесенским собором

«Это грех»: возле Вознесенского собора в Новосибирске украли детскую коляску

18 августа 2023, 10:30
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Кража произошла рядом с Вознесенским собором
В Новосибирске произошла кража. Неизвестная женщина украла детскую коляску рядом с Вознесенским кафедральным собором.

«Вчера по адресу: Советская, 91 (» Вознесенский собор») была украдена коляска. К ней подошла женщина, разговаривала по телефону и благополучно ушла», — сообщается в посте паблика «Инцидент Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте».

С подозреваемой могла быть её возможная соучастница. Девушка могла зайти на территорию Вознесенского собора, а затем уйти.

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Сообщается, что на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. По прибытии был составлен протокол и фоторобот.

На инцидент уже отреагировали новосибирцы. Многие из них шутят на тему религии. «Может быть, это Бог помог нуждающимся?», — задается вопросом Андрей Потеряев. «Так храм рядом. А Бог, как известно, един», — иронизирует Игорь Суслов. «Грех с такими камерами вести службу», — заявляет сибиряк под ником Джеймс Бонд.

Впрочем, встречаются и серьезные комментарии. «Совести ни грамма нет», — заявляет Наталья Дудина. «Украсть коляску да еще в церкви — это запредельно. Не должно быть даже мыслей бесовских таких быть. Господи прости», — сетует сибирячка под ником Ольга Юрьевна.

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#Александр Ляхов#Кража#Соцсети#Церковь#Криминал#Новосибирск
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