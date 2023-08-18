«Это грех»: возле Вознесенского собора в Новосибирске украли детскую коляску

Впрочем, встречаются и серьезные комментарии. «Совести ни грамма нет», — заявляет Наталья Дудина. «Украсть коляску да еще в церкви — это запредельно. Не должно быть даже мыслей бесовских таких быть. Господи прости», — сетует сибирячка под ником Ольга Юрьевна.