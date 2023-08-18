Губернатор Сахалинской области контролирует подготовку к отопительному сезону

Он подчеркнул, что выполнение ремонтной программы на объектах коммунальной инфраструктуры будет обеспечено за счет средств областного и федерального бюджетов — в этом году на эти цели выделено более миллиарда рублей. Планируется заменить 8,5 километра сетей теплоснабжения, 31 километр сетей водоснабжения и 5,5 километра сетей водоотведения. Работы уже выполнены на 76 процентов и будут завершены до начала подачи тепла в квартиры островитян.