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Новосибирцы долго стоят в пробках

«Кольцо ада»: мэрия придумала решение проблемы пробок на пл. Труда в Новосибирске

18 августа 2023, 01:38
Фото: 1MI
Новосибирцы долго стоят в пробках

В Новосибирске мэрия назвала решение проблемы пробок на площади Труда

В мэрии Новосибирска представили решение проблемы пробок на площади Труда. Для борьбы с так называемым «кольцом ада» будут использоваться регулировщики, которых выставит Группа «ВИС».

Начальник управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Сергей Эпов объяснил, что проблема возникает из-за трамвайно-троллейбусного пересечения. Автомобилисты, нарушающие правила дорожного движения, не уступают дорогу трамваю и стараются обогнать его. В результате возникают аварийные ситуации, так как трамвай оказывается отключен от электроэнергии и не может продолжить движение. Это приводит к дополнительным пробкам.

Для решения этой проблемы было принято решение переместить трамвайно-троллейбусное пересечение в левую сторону, чтобы трамваи не перекрывали проезжую часть. Группа «ВИС» выставит своих регулировщиков на данном участке, чтобы предупреждать автомобилистов о приближении трамвая, а также там выставят дежурные тягачи. В случае остановки трамвая, его сместят в сторону с помощью специальной техники.

Кроме того, было предложено еще одно решение проблемы — отрегулировать продолжительность светофорных сигналов на перекрестках улицы Станиславского и площади Труда, а также улиц Станиславского и Котовского.

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#Эмилия Губарева#Площадь Труда#Группа ВИС#Пробки#Транспорт#Город#Новосибирск
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