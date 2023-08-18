«Кольцо ада»: мэрия придумала решение проблемы пробок на пл. Труда в Новосибирске

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Начальник управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Сергей Эпов объяснил, что проблема возникает из-за трамвайно-троллейбусного пересечения. Автомобилисты, нарушающие правила дорожного движения, не уступают дорогу трамваю и стараются обогнать его. В результате возникают аварийные ситуации, так как трамвай оказывается отключен от электроэнергии и не может продолжить движение. Это приводит к дополнительным пробкам.
Для решения этой проблемы было принято решение переместить трамвайно-троллейбусное пересечение в левую сторону, чтобы трамваи не перекрывали проезжую часть. Группа «ВИС» выставит своих регулировщиков на данном участке, чтобы предупреждать автомобилистов о приближении трамвая, а также там выставят дежурные тягачи. В случае остановки трамвая, его сместят в сторону с помощью специальной техники.
Кроме того, было предложено еще одно решение проблемы — отрегулировать продолжительность светофорных сигналов на перекрестках улицы Станиславского и площади Труда, а также улиц Станиславского и Котовского.