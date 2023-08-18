«Кольцо ада»: мэрия придумала решение проблемы пробок на пл. Труда в Новосибирске

Для решения этой проблемы было принято решение переместить трамвайно-троллейбусное пересечение в левую сторону, чтобы трамваи не перекрывали проезжую часть. Группа «ВИС» выставит своих регулировщиков на данном участке, чтобы предупреждать автомобилистов о приближении трамвая, а также там выставят дежурные тягачи. В случае остановки трамвая, его сместят в сторону с помощью специальной техники.