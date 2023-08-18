Конкурс уличной культуры «Кардо» в Ставрополе привлек участников из 20 стран

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:34
Updated Сегодня, 17:34
Для участия в конкурсе приехали граждане 20 государств: Аргентины, Белоруссии, Бразилии, Германии, Греции, Ирака, Ирана, Казахстана, Китая, Коста-Рики, Кыргызстана, Латвии, Марокко, Мексики, Молдовы, Таджикистана, Франции, ЮАР, Южной Кореи и Японии, пишут «Новые Известия».
На церемонии открытия конкурса выступил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он отметил, что молодые люди из разных стран говорят на одном языке, несмотря на санкции. Их объединяет творчество и спорт.
«Проходящий на Ставрополье конкурс подтверждает это. Единение молодежи помогает разрушать стены, которые пытаются искусственно возвести вокруг нашей страны. И открывая путь молодежной инициативе, мы показываем, что открыты для всех, кто несет к нам талант, мастерство и новые творческие идеи», — заявил губернатор.
Отмечается, что «Кардо» — первый и единственный в мире международный конкурс-премия, который стремится развивать уличную культуру и спорт. В 2023 году он проводится шестой раз. Гранд-финал конкурса в Ставрополе определит лучших в 10 номинациях: хип-хоп, брейкинг, паркур, воркаут, трикинг, граффити, скейтбординг, bmx, скут, диджеинг. Участники также смогут посетить образовательные и альтернативные площадки.
Поддержка конкурса идет в том числе по линии краевой госпрограммы «Молодежная политика».
На открытии конкурса 17 августа в числе прочего прошло выступление артистов новейших направлений. Были организованы две сцены: на верхней выступали танцоры, а на нижней конкурсанты демонстрировали свои трюки. Ребята выезжали к зрителям на маслкарах, «жигулях»-кабриолетах и раритетных «Победах».