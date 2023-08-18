Конкурс уличной культуры «Кардо» в Ставрополе привлек участников из 20 стран

Отмечается, что «Кардо» — первый и единственный в мире международный конкурс-премия, который стремится развивать уличную культуру и спорт. В 2023 году он проводится шестой раз. Гранд-финал конкурса в Ставрополе определит лучших в 10 номинациях: хип-хоп, брейкинг, паркур, воркаут, трикинг, граффити, скейтбординг, bmx, скут, диджеинг. Участники также смогут посетить образовательные и альтернативные площадки.