atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:34

Published Сегодня, 17:34

Modified Сегодня, 17:34

Updated Сегодня, 17:34

Конкурс уличной культуры «Кардо» в Ставрополе привлек участников из 20 стран

Конкурс уличной культуры «Кардо» в Ставрополе привлек участников из 20 стран

18 августа 2023, 17:34
Фото: Управление пресс-службы и информационной политики Губернатора Ставропольского края и Правительства Ставропольского края
На международный конкурс-премию уличной культуры и спорта «Кардо», проходящий с 17 по 20 августа 2023 года в Ставрополе, прибыли участники из 20 стран и 80 регионов России. Это единственное в мире подобное мероприятие.

Для участия в конкурсе приехали граждане 20 государств: Аргентины, Белоруссии, Бразилии, Германии, Греции, Ирака, Ирана, Казахстана, Китая, Коста-Рики, Кыргызстана, Латвии, Марокко, Мексики, Молдовы, Таджикистана, Франции, ЮАР, Южной Кореи и Японии, пишут «Новые Известия».

На церемонии открытия конкурса выступил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он отметил, что молодые люди из разных стран говорят на одном языке, несмотря на санкции. Их объединяет творчество и спорт.

«Проходящий на Ставрополье конкурс подтверждает это. Единение молодежи помогает разрушать стены, которые пытаются искусственно возвести вокруг нашей страны. И открывая путь молодежной инициативе, мы показываем, что открыты для всех, кто несет к нам талант, мастерство и новые творческие идеи», — заявил губернатор.

Отмечается, что «Кардо» — первый и единственный в мире международный конкурс-премия, который стремится развивать уличную культуру и спорт. В 2023 году он проводится шестой раз. Гранд-финал конкурса в Ставрополе определит лучших в 10 номинациях: хип-хоп, брейкинг, паркур, воркаут, трикинг, граффити, скейтбординг, bmx, скут, диджеинг. Участники также смогут посетить образовательные и альтернативные площадки.

Поддержка конкурса идет в том числе по линии краевой госпрограммы «Молодежная политика».

На открытии конкурса 17 августа в числе прочего прошло выступление артистов новейших направлений. Были организованы две сцены: на верхней выступали танцоры, а на нижней конкурсанты демонстрировали свои трюки. Ребята выезжали к зрителям на маслкарах, «жигулях»-кабриолетах и раритетных «Победах».

Подпишитесь
Врач ФК «Новосибирск» спас бойца СВО и пассажирку рейса «Новосибирск-Москва»
Сегодня, 03:26
«Дура или тварь»: блогер Goblin оскорбил мать мобилизованного из Новосибирска
Вчера, 09:18
В Новосибирске чаще всего подделывают купюры 5000 рублей
Вчера, 06:59
В зоне СВО погиб главный тренер сборной НСО по самбо Сергей Лепяхов
Сегодня, 04:57
Под Новосибирском родители погибшего на СВО героя делят в суде посмертную выплату
Сегодня, 03:40
Нехватка учителей в школах Новосибирска. Почему многие уходят в репетиторство
Вчера, 02:20