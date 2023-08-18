Лучшее образование: Сахалинская область станет научным центром Дальнего Востока

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
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А с учетом тех мер по развитию отрасли, которые уже сегодня предпринимают региональные власти, островные территории ждет большое будущее.
Строительство СахалинTech — одного из лучших в России научно-образовательных центров ведется по нацпроекту «Наука и университеты», инициатором которого стал президент РФ Владимир Путин. В специальную федеральную программу островной регион попал не сразу, но власти области настаивали на том, чтобы в восточном форпосте страны был создан такой научно-образовательных центр мирового уровня.
«Мы целенаправленно шли к созданию кампуса. Буквально за счет собственных средств разработали проект и вышли с ним на федеральный уровень, заручившись поддержкой президента, и правительства РФ. Потому что сахалинцы и курильчане должны иметь возможность получать лучшее образование у себя дома. Найти работу по востребованной и высокооплачиваемой профессии. Реализовать весь свой потенциал на Сахалине и Курилах», — отметил глава региона Валерий Лимаренко.
По плану образовательный комплекс запустят в 2026 году. На площади более 88 тысяч квадратных метров расположатся — учебные аудитории, научно-исследовательские лаборатории, оснащенные по последнему слову техники, технопарк, музей археологии, большая библиотека и площадки для проведения выставок, массовых мероприятий и отдыха. При этом все процессы будут цифровизованы, в том числе с использованием искусственного интеллекта. А буквально в десяти минутах ходьбы расположится студгородок — три девятиэтажных здания на 1500 человек, в котором будут проживать и студенты, и педагоги, спортивная зона с фитнес-центром, кафе и столовая.
«На Сахалине создаются условия для того, чтобы люди получали образование, первый опыт в научной деятельности, имели возможность совместной работы. Очень важно, что с самого начала СахалинTech закладывается как центр совместной работы не только с федеральными органами исполнительной власти, но и с самыми крупными российскими компаниями. Также университет начинает работу со школьниками. Это значит, что у ребят будет возможность найти себе дело по душе, реализовать свою мечту», — подчеркнул первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, который присутствовал на церемонии закладки фундамента будущего кампуса.
Строительство кампуса завершится только через три года, а активная работа по совершенствованию образования в островном регионе вошла в свою активную фазу уже сейчас. Власти области совместно с СахГУ и индустриальными партнерами создают обширную и качественную образовательную программу, часть которой уже начала работать на базе действующих корпусов вуза.
Благодаря этому сегодня в Сахалинской области отмечают высокое качество обучения в политехнической сфере, областях аквакультуры и рыбоводства, сельского хозяйства и направлениях, связанных с технологичными отраслями промышленности — например, с беспилотными авиационными системами.
По поручению главы региона Валерия Лимаренко в области запущен проект «500 школьников», в рамках которого педагоги вуза будут преподавать старшеклассникам физику, математику, информатику, химию и биологию, а полученные знания можно будет отрабатывать в лабораториях и с помощью систем искусственного интеллекта.
Специалисты островного правительства подчеркивают, что проект позволит старшеклассникам серьезно подготовиться к ЕГЭ и поступлению в вуз на технические, инженерные, педагогические, нефтегазовые направления. В специалистах этих профессий сегодня нуждается экономика Сахалинской области.
Как отмечает глава региона, эта программа позволит сформировать золотой кадровый запас, как самого кампуса, так и островной промышленности в целом.
Эксперты не сомневаются в том, что молодежь захочет остаться на островах, а поток абитуриентов из других регионов страны увеличится. Высокий уровень оснащения нового кампуса, комфортность проживания в современном студгородке и карьерные возможности на Сахалине с учетом поворота России на восток неминуемо привлекут на островные территории перспективную молодежь.