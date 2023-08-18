Мувыр — возрожденная деревня для жизни с нуля

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Сегодня Мувыр — это новые возможности для фермеров, идеальное место для дауншифтеров и агротуристов. Почему вам стоит прямо сейчас задуматься о переезде в Мувыр — рассказываем в специальном проекте «Жизнь с нуля».
Что такое Мувыр?
Деревня Мувыр расположена в Игринском районе Удмуртии, в двух часах езды от столицы региона — Ижевска. Всего несколько лет назад Мувыра не было на карте: в 1960-х деревню признали неперспективной, лишили статуса населенного пункта, жителей расселили по окрестностям, а на месте их домов осталось пустое поле. Когда уроженец Мувыра Александр Корепанов вернулся со службы в армии и увидел, что случилось с его родными местами, он пообещал возродить любимую деревню. Соседи не верили, что это возможно, но Корепанову удалось достичь цели. Первым делом Александр построил дом для своей семьи и перебрался в Мувыр из соседнего населенного пункта. Умение аккумулировать окружающих помогло ему в возрождении деревни. Постепенно на помощь Корепанову стали приезжать все новые люди, и развитие хозяйства пошло в гору.
Мувыр сегодня
Так в деревне появилась ферма и цех по переработке молока, была построена часовня и музей. Вместе с помощниками Корепанов восстановил 11 жилых домов, в которых проживает 39 человек — 30 взрослых и 9 детей.
Обновленная деревня Мувыр была образована 16 декабря 2009 года — в этот день местные жители ежегодно отмечают День деревни. Сегодня в Мувыре активно развивается агротуризм, кемпинг, отдыхающие могут поплавать в лодках и заняться сапсерфингом.
Как добраться до Мувыра?
Ижевск — столица Удмуртской республики и ближайший к Мувыру крупный город. Доехать до деревни из местного аэропорта проще всего на такси. Стоимость поездки составит около 3500 рублей. Более дешевый вариант — автобус «Ижевск — Кез» за 350 рублей, который отправляется с Центрального автовокзала и едет до остановки «Зура». От нее до деревни Мувыр нужно идти 3 км.
Кто живет в Мувыре?
Кроме Александра Корепанова и его семьи в деревню Мувыр вернулись ранее расселенные жители, а также переехали люди из соседних деревень. Все они работают в Мувыре. Активное развитие здесь получило фермерство — самое привычное и доходное занятие для деревенских жителей. Фермерское хозяйство Мувыра составляет 450 голов крупного рогатого скота. Также в деревне хорошо развито сельское хозяйство: местные жители выращивают овес, пшеницу, ячмень.
Благодаря поддержке региональных властей, в деревне был открыт собственный цех по переработке молока. Под торговой маркой «Мувыр» здесь производят кефир, йогурт, творог и сыр. Одна из дочерей Александра Корепанова, Нина Шкляева, работает управляющей на этом молокозаводе. Окончив школу, Нина поступила в педагогический институт и переехала в Пермь. Поездки в родную деревню дали понять, что жить в городе ей не нравится, и спустя несколько лет Нина решила вернуться в Мувыр. Когда регион выделил грант на строительство молокозавода, жизнь Нины изменилась, и она начала развиваться в области фермерского хозяйства.
В деревне постоянно растет число отдыхающих. Уже сейчас Мувыр принимает около 4 000 туристов ежегодно. Вторая дочь Александра Корепанова, Мария Прокофьева, отвечает за туризм в деревне. Жизнь в Москве показалась ей суетливой, а офисная работа — однообразной, поэтому во время декрета Мария решила вернуться в Мувыр. Постепенно дочь Корепанова начала заниматься туризмом: она проводит экскурсии, открыла музей и кафе, приобрела лодки, занялась постройкой гостевых домов.
Сколько стоит жить в Мувыре?
Расходы на жизнь в Мувыре небольшие, благодаря собственному производству овощей и молочных продуктов. Мы рассмотрим основные статьи расходов, на которые может ориентироваться новый житель.
Аренда и покупка жилья
Жилье в Мувыре можно получить на безвозмездной основе. Дом строится за счет бюджетных средств, если новоиспеченный житель подписал договор, по которому нужно соблюдать обязательства: жить и работать в деревне не менее 10 лет.
Также в Мувыре можно арендовать гостевой дом на 5 человек. Стоимость аренды составляет 3 300 рублей в сутки.
Коммунальные услуги
В деревне проведено электричество. Местные платят за него около 3 000 рублей в месяц. Водоснабжение бесплатное.
Транспорт
Доехать из Мувыра в Ижевск и другие соседние города можно на автобусе, но ближайшая остановка находится в 3 километрах от деревни. Поэтому для частых поездок в город понадобится личный автомобиль.
Питание
В деревне налажено собственное производство овощей, зерновых и молочных продуктов, а магазины есть в соседней деревне Зура, Игре и Ижевске. Обычно на питание уходит примерно 10 000 рублей в месяц.
Развлечения
Мувыр — отличное место как для активного, так и для спокойного отдыха на природе. Здесь можно покататься на лошадях, арендовать сапборд или лодку для речной прогулки, сходить в баню и порыбачить. Стоимость проката лодки составит 400 ₽, сапборда —500 ₽, поход в баню обойдется в 1500 ₽, а рыбалка — в 300 руб.
Зачем переезжать в Мувыр?
В качестве главных аргументов «за» переезд в этот город жители называют:
Зарубежные аналоги Мувыра
Итальянская деревня Кастелло-ди-Постигнано в регионе Умбрия была заброшена на протяжении 50 лет. Долгое время здесь жили фермеры и ремесленники, пока в 1967 году в регионе не начались многочисленные землетрясения.
Обширная реконструкция Кастелло-ди-Постиньано началась в 2007 году благодаря поддержке государства и частных инвесторов. В деревне уже восстановлены многие постройки, а также древние фрески XV века.
Многие общественные деятели Италии объединились, чтобы спасти забытые деревни. Итальянско-шведский бизнесмен Даниэль Кингрен уже превратил два городка-призрака в роскошные курорты. А в одном из них — городе Матера в регионе Базиликата — даже проходили съемки фильма Мела Гибсона «Страсти Христовы».
Аналоги Мувыра в России
В Ярославской области есть древнее село Вятское, у которого много общего с Мувыром. Вятское было вотчиной патриарха Филарета, здесь же селились старообрядцы. Это некогда богатое и красивое место начало разрушаться после революции. Реставрировать Вятское начали в 2006 году, по инициативе ярославского предпринимателя Олега Жарова.
Градообразующим предприятием стал историко-культурный комплекс «Вятское», который объединил 32 восстановленных культурных памятника. В работе музейного комплекса участвует половина местных жителей: они восстанавливают местные промыслы, например, готовят к открытию огуречный цех, ведь Вятское известно своими вкусными огурцами.
Деревня была добавлена в предварительный Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Каждый год Вятское посещают около 300 тысяч туристов.
Приезжайте в Мувыр!
Мувыр — уютная деревня, не похожая на все остальные. Несмотря на привычный стереотип о деревенской жизни, здесь можно одновременно жить на природе и самореализовываться. Это место идеально подходит тем, кто устал от ритма большого города и всегда мечтал иметь дом в настоящей русской деревне.