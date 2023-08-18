Новосибирский пенсионер потратит миллионные выигрыши на нужды СВО

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Как рассказал 68-летний пенсионер Николай Федорович Сиб. фм, он купил четыре лотерейных билета за 400 рублей и неожиданно для себя выиграл 10 миллионов.
«Когда объявили, что я выиграл и мой билет стал выигрышным на такую сумму, я был в шоке. Выиграл 10 миллионов», — вспоминает Николай Федорович.
При этом он намерен потратить выигрыши на нужды специальной военной операции. Его племянник служит в зоне СВО, а сам пенсионер имеет свой дом и в деньгах не нуждается.