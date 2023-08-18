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Пенсионер выиграл в лотерею

Новосибирский пенсионер потратит миллионные выигрыши на нужды СВО

18 августа 2023, 07:46
Фото: pxhere. com
Пенсионер выиграл в лотерею

Новосибирский пенсионер потратит миллионные выигрыши на бойцов СВО

В Новосибирске пенсионер выиграл в лотерею 10 миллионов рублей. Деньги он потратит на нужды СВО.

Как рассказал 68-летний пенсионер Николай Федорович Сиб. фм, он купил четыре лотерейных билета за 400 рублей и неожиданно для себя выиграл 10 миллионов.

«Когда объявили, что я выиграл и мой билет стал выигрышным на такую сумму, я был в шоке. Выиграл 10 миллионов», — вспоминает Николай Федорович.

При этом он намерен потратить выигрыши на нужды специальной военной операции. Его племянник служит в зоне СВО, а сам пенсионер имеет свой дом и в деньгах не нуждается.

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#Александр Ляхов#Пенсионер#Выигрыш#Зона СВО#Спецоперация#Новосибирск
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