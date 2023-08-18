Обновлено 4,5 км асфальта на дамбе ГЭС — ремонт дороги практически завершен

Протяженность ремонта на ул. Софийская составляет 3 км — работы были выполнены на участке от границы города в Советском районе до ул. Ветлужская. На работы выделено 89 млн рублей. На участке работают сотрудники ООО «Дорсиб плюс», по условиям договора работы завершат в августе. Работники уже выполнили фрезерование старого покрытия, уложили поверх два слоя асфальтобетона, чтобы выровнять и скрыть колеи, установили бортовые камни, на данный момент ведутся работы по укреплению обочин.