Обновлено 4,5 км асфальта на дамбе ГЭС — ремонт дороги практически завершен

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
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В Новосибирске подходит к завершению ремонт двух значимых дорог левобережной части Советского района — улицы Софийская и дамбы ГЭС. Это важные транспортные артерии для проживающих на Обьгэсе новосибирцев, здесь большая плотность движения, поэтому, как отметил мэр Анатолий Локоть, необходимо завершить все работы в срок.
Последний раз дорога на дамбе ГЭС ремонтировалась более 10 лет назад, тут были участки с ярко выраженной колеей, а также участки с повышенной аварийностью. На данный момент дорога почти готова, рабочие планируют нанести разметку, устранить замечания по качеству примыканий и обочин дороги.
«Напоминаю, что на всех наших объектах дорожного ремонта работает независимый контроль, который следит за качеством выполненных работ», — подчеркнул мэр Анатолий Локоть.
Протяженность ремонта на ул. Софийская составляет 3 км — работы были выполнены на участке от границы города в Советском районе до ул. Ветлужская. На работы выделено 89 млн рублей. На участке работают сотрудники ООО «Дорсиб плюс», по условиям договора работы завершат в августе. Работники уже выполнили фрезерование старого покрытия, уложили поверх два слоя асфальтобетона, чтобы выровнять и скрыть колеи, установили бортовые камни, на данный момент ведутся работы по укреплению обочин.
Та же подрядная организация выполнят ремонт дороги от улицы Приморская до улицы Плотинная на дамбе ГЭС. Объем финансирования — 132 млн рублей. Здесь выполнены аналогичные дорожные работы, а также подъем колодцев для выравнивания их с уровнем дороги. Идет обустройство и укрепление обочин. На оба объекта работа компания дает гарантийный срок — 4 года.