Три района Новосибирска дышали фенолом в воздухе

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В Новосибирске воздух был загрязнен опасным веществом — фенолом. В период с 16 по 17 августа концентрация этого вещества превышала допустимые значения на 1,5 раза. Информацию об этом предоставила Западно-Сибирской УГМС.
Наибольшее превышение фенола замечено в Дзержинском районе — на 10%, в Кировском — на 100% и в Калининском — на полтора раза.
Фенол относится к веществам второго класса опасности санитарно-гигиенической категории. Его наличие в воздухе может вызвать проблемы с дыхательной системой, возникновение злокачественных опухолей, сердечно-сосудистые заболевания и нарушения работы вегетативной нервной системы.
Главными источниками фенола в атмосфере являются выбросы производственных предприятий. Однако также нельзя забывать о вторичных источниках, таких как выхлопные газы автомобилей и пожары. Эти процессы также способны образовывать фенол в атмосфере.