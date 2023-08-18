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Published Сегодня, 02:48

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Updated Сегодня, 02:50

Фенол имеет специфичный запах

Три района Новосибирска дышали фенолом в воздухе

18 августа 2023, 02:48
Фото: 1MI
Фенол имеет специфичный запах
В Новосибирске наблюдалось превышение концентрации фенола в воздухе, что может серьезно отразиться на здоровье.

В Новосибирске воздух был загрязнен опасным веществом — фенолом. В период с 16 по 17 августа концентрация этого вещества превышала допустимые значения на 1,5 раза. Информацию об этом предоставила Западно-Сибирской УГМС.

Наибольшее превышение фенола замечено в Дзержинском районе — на 10%, в Кировском — на 100% и в Калининском — на полтора раза.

Фенол относится к веществам второго класса опасности санитарно-гигиенической категории. Его наличие в воздухе может вызвать проблемы с дыхательной системой, возникновение злокачественных опухолей, сердечно-сосудистые заболевания и нарушения работы вегетативной нервной системы.

Главными источниками фенола в атмосфере являются выбросы производственных предприятий. Однако также нельзя забывать о вторичных источниках, таких как выхлопные газы автомобилей и пожары. Эти процессы также способны образовывать фенол в атмосфере.

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#Эмилия Губарева#Фенол#Общество#Город#Новосибирск#Экология#Погода#Воздух
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