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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

Очередной пансионат проверят следователи

В Новосибирске очередной пансионат для пожилых обвинили в ужасных условиях

18 августа 2023, 14:07
Фото: 1MI
Очередной пансионат проверят следователи
Родственники постояльцев частного пансионата в Калининском районе Новосибирска пожаловались в СУ СК региона на плохие условия. Началась проверка.

Пенсионеры рассказывали своим родственникам, что их практически не кормят, не выдают шампуни, гели и даже мыло. Также с их слов кругом царит антисанитария.

По факту изложенного в соцсетях следователи начали доследственную проверку. Они посетят частный пансионат и проверят все условия.

Напомним, ранее в Новосибирске в поле зрения властей и правоохранителей попал другой частный пансионат «Рэмели», в котором начали часто погибать пожилые постояльцы. На их телах обнаруживали следы побоев.

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#Алина Шефер#Новосибирск#Новосибирская область#Пансионат#СК
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