В Новосибирске очередной пансионат для пожилых обвинили в ужасных условиях

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Пенсионеры рассказывали своим родственникам, что их практически не кормят, не выдают шампуни, гели и даже мыло. Также с их слов кругом царит антисанитария.
По факту изложенного в соцсетях следователи начали доследственную проверку. Они посетят частный пансионат и проверят все условия.
Напомним, ранее в Новосибирске в поле зрения властей и правоохранителей попал другой частный пансионат «Рэмели», в котором начали часто погибать пожилые постояльцы. На их телах обнаруживали следы побоев.