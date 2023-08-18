В Новосибирске выберут нового подрядчика для ремонта моста на Октябрьской магистрали

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Компания, которая ведет работы сейчас, задерживает сроки. Сдать объект должны были еще в 2022 году. Поэтому власти решили расторгнуть контракт.
«Подрядчик не выполнил обязательства, которые на себя взял. Также к нему есть серьезные замечания — по бетонным конструкциям, и по швам, деформации наблюдаем», — заявил глава города.
Как известно сумма контракта составляла 170 млн рублей. Подрядчик смог выполнить работы только на треть. Но выплаты ему предоставят только после завершения проекта.