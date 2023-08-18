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Published Сегодня, 12:23

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Updated Сегодня, 12:25

В Новосибирске выберут нового подрядчика для ремонта моста на Октябрьской магистрали

В Новосибирске выберут нового подрядчика для ремонта моста на Октябрьской магистрали

18 августа 2023, 12:23
Фото: 1MI
Мэрия Новосибирска ищет нового подрядчика для ремонта переправы на Октябрьской магистрали. Об этом журналистам 18 августа сообщил мэр Анатолий Локоть.

Компания, которая ведет работы сейчас, задерживает сроки. Сдать объект должны были еще в 2022 году. Поэтому власти решили расторгнуть контракт.

«Подрядчик не выполнил обязательства, которые на себя взял. Также к нему есть серьезные замечания — по бетонным конструкциям, и по швам, деформации наблюдаем», — заявил глава города.

Как известно сумма контракта составляла 170 млн рублей. Подрядчик смог выполнить работы только на треть. Но выплаты ему предоставят только после завершения проекта.

#Алина Шефер#Мост#Расторжение контракта#Подрядчик#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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