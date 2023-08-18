В зоне СВО погиб главный тренер сборной НСО по самбо Сергей Лепяхов

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
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Сообщение о гибели Сергея Лепяхова в зоне СВО появилось в некрологе Сибирской академии самбо: «Не стало нашего товарища, коллеги, друга — Сергея Владимировича Лепяхова. Сергей Владимирович добровольцем направился на фронт, где героически погиб в бою, на передовой, как погибает мужчина и воин, защищая своё Отечество».
Сергей Лепяхов был тренером по самбо высшей квалификационной категории. Он открыл дорогу в мир самбо и большого спорта нескольким поколениям новосибирских самбистов, особенно тем, кто тренировался в Первомайском районе. Начиная с 2016 года Сергей Лепяхов возглавлял сборную по самбо Новосибирской области.
Ранее стало известно, что в зоне спецоперации погиб Антон Курбатов, фитнес-тренер из Новосибирской области, ушедший добровольцем на фронт.