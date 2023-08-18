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Сергей Лепяхов погиб на СВО

В зоне СВО погиб главный тренер сборной НСО по самбо Сергей Лепяхов

18 августа 2023, 04:57
Фото: Группа Вконтакте Новосибирск скорбит
Сергей Лепяхов погиб на СВО
Сергей Лепяхов был одним из самых опытных тренеров по самбо в Новосибирской области, он отправился в зону проведения спецоперации добровольцем.

Сообщение о гибели Сергея Лепяхова в зоне СВО появилось в некрологе Сибирской академии самбо: «Не стало нашего товарища, коллеги, друга — Сергея Владимировича Лепяхова. Сергей Владимирович добровольцем направился на фронт, где героически погиб в бою, на передовой, как погибает мужчина и воин, защищая своё Отечество».

Сергей Лепяхов был тренером по самбо высшей квалификационной категории. Он открыл дорогу в мир самбо и большого спорта нескольким поколениям новосибирских самбистов, особенно тем, кто тренировался в Первомайском районе. Начиная с 2016 года Сергей Лепяхов возглавлял сборную по самбо Новосибирской области.

Фитнес-тренер и доброволец из Новосибирской области Антон Курбатов погиб в зоне СВО
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Ранее стало известно, что в зоне спецоперации погиб Антон Курбатов, фитнес-тренер из Новосибирской области, ушедший добровольцем на фронт.

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