В зоне СВО погиб главный тренер сборной НСО по самбо Сергей Лепяхов

Сергей Лепяхов был тренером по самбо высшей квалификационной категории. Он открыл дорогу в мир самбо и большого спорта нескольким поколениям новосибирских самбистов, особенно тем, кто тренировался в Первомайском районе. Начиная с 2016 года Сергей Лепяхов возглавлял сборную по самбо Новосибирской области.