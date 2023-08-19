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Published Сегодня, 12:15

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Updated Сегодня, 12:17

В Новосибирске прослушку нашли в кабинете депутата Каверзиной

В Новосибирске прослушку нашли в кабинете депутата Каверзиной

19 августа 2023, 12:15
Фото: соцсети Каверзиной
Депутат Светлана Каверзина из Новосибирска нашла скрытую камеру в своей приемной. Об этом она рассказала в соцсетях.

Устройство было предназначено для прослушки. Его обнаружили случайно во время ремонта в кабинете в потолке над рабочим столом чиновницы.

Каверзина пока не может предположить, кто мог оставить шпионский девайс. Очевидно одно, что вели наблюдение за ней круглосуточно.

Депутат намеревается заявить об этом в полицию.

Напомним, ранее неизвестные разместили на сайте знакомств кандидата в депутаты горсовета Бердска Янчак.

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#Депутат#Политика#Прослушка#Горсовет#Новосибирская область#Новосибирск#Алина Шефер
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