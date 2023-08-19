В Новосибирске прослушку нашли в кабинете депутата Каверзиной

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Устройство было предназначено для прослушки. Его обнаружили случайно во время ремонта в кабинете в потолке над рабочим столом чиновницы.
Каверзина пока не может предположить, кто мог оставить шпионский девайс. Очевидно одно, что вели наблюдение за ней круглосуточно.
Депутат намеревается заявить об этом в полицию.
Напомним, ранее неизвестные разместили на сайте знакомств кандидата в депутаты горсовета Бердска Янчак.