В Новосибирске собака упала в колодец и перегрызла кабель интернета, чтобы ее нашли

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
С помощью лестницы и веревок прибывшие спасатели достали питомца из колодца. Он не пострадал. И чтобы кто-то другой не провалился в люк снова, его огородили сигнальной лентой.
«Собака оказалась очень умной. Она упала в колодец, увидела там провода и прогрызла их. Это были кабеля одного провайдера. Пес создал сбой в работе, приехали сотрудники компании для проверки и нашли его», — рассказали очевидцы.
По словам спасателей, собака не долго просидела в люке. Она была сыта, раз отказалась от гречки с мясом.