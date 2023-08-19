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Собаку спасли из колодца в Новосибирске

В Новосибирске собака упала в колодец и перегрызла кабель интернета, чтобы ее нашли

19 августа 2023, 09:23
Фото: Спасатели МАСС
Собаку спасли из колодца в Новосибирске
Собака упала в колодец на Бердском шоссе в Новосибирске. Ее нашли монтажники интернет-провайдера и вызвали специалистов МАСС днем 19 августа.

С помощью лестницы и веревок прибывшие спасатели достали питомца из колодца. Он не пострадал. И чтобы кто-то другой не провалился в люк снова, его огородили сигнальной лентой.

«Собака оказалась очень умной. Она упала в колодец, увидела там провода и прогрызла их. Это были кабеля одного провайдера. Пес создал сбой в работе, приехали сотрудники компании для проверки и нашли его», — рассказали очевидцы.

По словам спасателей, собака не долго просидела в люке. Она была сыта, раз отказалась от гречки с мясом.

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#Алина Шефер#Собака#Спасатели#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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