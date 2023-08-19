Выплата 10 000 рублей к школе: кто точно получит в 2023, рассказали в Минтруда НСО

Согласно закону Новосибирской области от 29.12.2004 № 255-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих детей» и постановлению регионального правительства от 19.03.2012 № 145-п, право на получение ежемесячного пособия имеет один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), проживающий в области с ребенком до достижения им 16 лет, или до окончания обучения в школе. При этом в семьях среднедушевой доход должен не превышать величину прожиточного минимума.