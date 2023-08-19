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Новосибирское Минтруда назвало все выплаты на детей к школе в 2023 году

Выплата 10 000 рублей к школе: кто точно получит в 2023, рассказали в Минтруда НСО

19 августа 2023, 10:08
Фото: 1MI

Новосибирское Минтруда назвало все выплаты на детей к школе в 2023 году

В Новосибирской области выплаты на сборы детей к школе предусмотрены для многодетных семей. Однако есть пособия также для матерей-одиночек, малообеспеченных родителей и других, о которых многие могли не знать. Обо всех мерах поддержки рассказали Atas.info в Минтруда региона.

Требования к семьям для получения пособий на детей

Перед тем, как перечислять все детские пособия в регионе вспомним, какие правила существуют для семей, которым их предоставляют. Некоторые выплаты, как кредит, могут даже не одобрить.

Согласно закону Новосибирской области от 29.12.2004 № 255-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих детей» и постановлению регионального правительства от 19.03.2012 № 145-п, право на получение ежемесячного пособия имеет один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), проживающий в области с ребенком до достижения им 16 лет, или до окончания обучения в школе. При этом в семьях среднедушевой доход должен не превышать величину прожиточного минимума.

В НСО прожиточный минимум на детей составляет в 2023 году 15 261 рубль. Среднедушевой доход семьи рассчитывается исходя из суммы доходов обоих родителей за последние 12 месяцев, предшествующих 4 месяцам до подачи заявления на пособие.

«Ежемесячное пособие выплачивается при условии, если родители работают либо состоят на учете в службе занятости населения. У взрослых, воспитывающих ребенка-инвалида, либо ухаживающих за пенсионером в возрасте 80 лет, есть уважительная причина оставаться безработным. Такие семьи получают компенсационные выплаты, установленные Фондом пенсионного и социального страхования РФ», — рассказали по запросу Atas.info в пресс-службе министерства труда и социального развития Новосибирской области.

Какие пособия получают ежемесячно на детей одинокие родители, малоимущие

Фото: 1MI

В Новосибирской области каждый месяц с начала 2023 года матери-одиночки получают 446,01 ₽. На 50% увеличивается размер ежемесячного пособия на ребенка:

— одинокого отца;

— разведенных родителей;

— потерявшего одного из родителей в случае смерти или признания его безвестно отсутствующим;

— родители которого уклоняются от уплаты алиментов;

— один из родителей (оба родителя) которого лишен (лишены) родительских прав.

«С 01.01.2023 ежемесячное пособие в повышенном размере составляет 668,99 ₽. Согласно постановлению правительства Новосибирской области от 13.09.2013 № 422-п, предусмотрена компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, которые посещают государственные образовательные организации региона и муниципальные образовательные организации, иные образовательные организации. Компенсация устанавливается при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 величины прожиточного минимума», — пояснили в ведомстве.

Размер компенсации составляет 20% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, которые учатся в школах или посещают детсады области и города. 50% размера такой платы на второго ребенка, 70% размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей.

Какие пособия выплачивают многодетным семьям в Новосибирской области

Каждый год к 1 сентября 2023 года многодетные семьи получают на покупки школьных принадлежностей 330,00 ₽. Это при условии, если среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения.

Также выплачивают 2 200,00 руб. на покупку одежды к школе. Кроме того, в рамках действующего законодательства многодетным семьям также предоставляются:

— сертификат на областной семейный капитал (с 01.01.2023 размер составляет 139 861,68 руб.);

— единовременные денежные выплаты при поступлении ребенка из многодетной семьи в первый класс общеобразовательной организации, расположенной на территории Новосибирской области (с 01.01.2023 размер составляет 5 500,00 руб.) и ребенка из многодетной семьи (в том числе совершеннолетнему, но не старше 23 лет) при поступлении в — 11 000,00 руб.

Также им предоставляют земельные участки для дач и строительства дома. Многодетные семьи, нуждающиеся в жилых помещениях и состоящие на учете для предоставления земельного участка могут получить взамен следующие суммы:

  1. Семьи, имеющие трех детей, — 268 825,39 ₽;
  2. четырех детей, — 358 433,86 ₽;
  3. пять и более детей, — 448 042,32 руб.

Получателями государственной социальной помощи на территории Новосибирской области могут быть малоимущие семьи, малоимущие граждане, а также граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (пожар, лечение, стихийное бедствие). Социальная помощь является адресной, назначается на основании письменного заявления при представлении сведений о составе семьи, доходах и принадлежащем имуществе на праве собственности, а также сведений о получении государственной социальной помощи в виде предоставления социальных услуг.

#Алина Шефер#Минтруд#Школа#Выплата#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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