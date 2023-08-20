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Published Сегодня, 06:39

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Последствия атаки беспилотника на вокзал в Курске.

Фото последствий атаки беспилотника на вокзал в Курске появились в интернете

20 августа 2023, 06:39
Фото: newisv.ru
Последствия атаки беспилотника на вокзал в Курске.
В Курске опубликовали фото разрушений, причиненных украинским беспилотником при атаке на здание железнодорожного вокзала.

В результате атаки украинского беспилотника на вокзал в Курске начался пожар, который, как сообщает губернатор Курской области Роман Старовойт, пожарные службы ликвидировали в 3:46 утра 20 августа.

Последствия атаки беспилотника на вокзал в Курске.Последствия атаки беспилотника на вокзал в Курске.
Последствия атаки беспилотника на вокзал в Курске.
Фото: newisv.ru

Как сообщают власти региона частичные разрушения получили кровля здания железнодорожного вокзала и фасад, а также первая платформа. Осколки окон и обрушения потолка есть в зале ожидания, взрывная волна повредила туннель для пешеходов.

Сейчас вокзал работает, открыты резервные входы. Город готовится к ремонтным работам. От удара беспилотника пострадали пять пассажиров железнодорожного вокзала, их ранило осколками.

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