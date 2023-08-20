Фото последствий атаки беспилотника на вокзал в Курске появились в интернете

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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В результате атаки украинского беспилотника на вокзал в Курске начался пожар, который, как сообщает губернатор Курской области Роман Старовойт, пожарные службы ликвидировали в 3:46 утра 20 августа.
Как сообщают власти региона частичные разрушения получили кровля здания железнодорожного вокзала и фасад, а также первая платформа. Осколки окон и обрушения потолка есть в зале ожидания, взрывная волна повредила туннель для пешеходов.
Сейчас вокзал работает, открыты резервные входы. Город готовится к ремонтным работам. От удара беспилотника пострадали пять пассажиров железнодорожного вокзала, их ранило осколками.
Новосибирца оштрафовали за несанкционированный запуск беспилотного летательного аппарата.