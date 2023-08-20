Не уходят платежи за вывоз мусора — как оплатить?

Регоператором по обращению с ТКО в Новосибирской области в феврале 2023 года стало МУП «САХ», но до сих пор не все разобрались, как оплачивать эти услуги по новым реквизитам. В пресс-службе МУП «САХ» объяснили, как оплачивать услугу по вывозу мусора по новым реквизитам.

Если ранее у физического лица был открыт лицевой счет в «Экологии-Новосибирск», то перезаключать договор с новым регоператором не нужно. Лицевой счет в МУП «САХ» будет открыт автоматически, данные о количестве расчетных единиц — проживающих и зарегистрированных в помещении гражданах — будут перенесены. При этом в ООО «Экология-Новосибирск» лицевой закрывается автоматически сразу после погашения задолженности за вывоз мусора до 10 февраля 2023 года. Если с 11 февраля с момента смены регоператора не проходили платежи за вывоз мусора, нужно узнать свой лицевой счет у нового регоператора. Узнать лицевой счет можно одним из трех способов: написав в группе МУП «Спецавтохозяйство» Вконтакте, зайдя в свой кабинет на сайте МУП «САХ» под логином и паролем личного кабинета на сайте «Экология-Новосибирск» или в системах платежей «Квартплата+», «Платосфера», «Новосибирскэнергосбыт». Оплатить услуги вывоза мусора можно несколькими способами: 1. Мобильное приложение «Платосфера»; 2. Сайт или мобильное приложение «Квартплата+»; 3. Пункты приема платежей АО «Новосибирскэнергосбыт»; 4. Отделения Почты России; 5. В отделениях банка ПАО Сбербанк и через подключенные автоплатежи банков. Обращаем внимание на необходимость изменения параметров настройки автоплатежа за услугу по обращению с ТКО. Нужно переподключить автоплатеж по л/с МУП «САХ», если вы не сделали это раньше. 6. Кассы партнеров Системы «Город»: в банках, управляющих организациях и других агентах (полный список пунктов на сайте kvartplata.ru). У регоператора МУП «САХ» сменился адрес приема — куда обращаться с 10 августа? Узнать подробнее Регоператор сменил адрес приема физических лиц с 10 августа. Читайте также: МУП «САХ» закупает 600 смартфонов для автоматизации контроля обращения с ТКО В Новосибирске строители проигнорировали прокуратуру и не убрали мусор с тротуара