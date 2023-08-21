Бесхозный мемориал в Военном городке достался новосибирской мэрии

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
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Updated Сегодня, 06:23
«Мы нашли правовые основания и теперь восстановленный мемориал переходит на содержание администрации Октябрьского района», — заявил во время аппаратного совещания в мэрии градоначальник Новосибирска Анатолий Локоть.
Стоит напомнить, что памятник пришлось восстанавливать за счет спонсоров и неравнодушных граждан. Не последнюю роль в этом сыграла и реакция Александра Бастрыкина. Во время личного приема у главы СК РФ осенью прошлого года сибирячка Елена Гавровская рассказала об ужасающем состоянии монумента, который на тот момент не находился на балансе ни у одной организации. В итоге со стороны руководителя следственного ведомства последовало поручение о возбуждении уголовного дела.
После подобного окрика в Военном городке сразу же начались реставрационные работы. Результатом стало открытие памятника в декабре 2022 года.