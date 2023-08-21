Бесхозный мемориал в Военном городке достался новосибирской мэрии

Стоит напомнить, что памятник пришлось восстанавливать за счет спонсоров и неравнодушных граждан. Не последнюю роль в этом сыграла и реакция Александра Бастрыкина. Во время личного приема у главы СК РФ осенью прошлого года сибирячка Елена Гавровская рассказала об ужасающем состоянии монумента, который на тот момент не находился на балансе ни у одной организации. В итоге со стороны руководителя следственного ведомства последовало поручение о возбуждении уголовного дела.