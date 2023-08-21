Более 20 нелегальных мигрантов выдворят из Новосибирска после рейда на рынках

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Published Сегодня, 05:42
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Рейды проводились 15 августа, в результате которых было выявлено 45 административных правонарушений. В дежурную часть были доставлены 70 человек. Из них 21 направлены в специальное учреждение для последующей высылки из России.
«Задержаны и доставлены в дежурную часть 70 человек. 21 гражданин помещен в спецприемник для содержания лиц, арестованных в административном порядке для дальнейшего выдворения за пределы территории РФ»
Также Андрей Кульков отметил, что на территории Новосибирской области за прошедшую неделю зарегистрировано 526 преступлений. Большая часть из них, 233 случая, связана с кражами.
Из них 169 краж были совершены при использовании информационно-технических технологий. Общая сумма ущерба оценивается примерно в 55 миллионов рублей.