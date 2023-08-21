Posted Сегодня, 02:54
Published Сегодня, 02:54
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В начале августа с космодрома Восточный стартовала историческая лунная миссия. Межпланетная станция «Луна-25» была запущена на ракете «Союз-2.1б» с целью достичь Луны через 10 дней. К сожалению, станция разбилась.
По информации от «Роскосмоса», при посадке «Луна-25» отклонилась от нужных параметров, изменила орбиту и столкнулась с поверхностью Луны.
Депутат Ростислав Антонов написал на странице в своих социальных сетях, что это может вызвать критику со стороны недружественных государств. Он подчеркивает, что хотя восстановление российского лидерства в космосе имеет свои трудности, необходимо проанализировать все ошибки.
«Враги уже радуются провалу нашего корабля. Но, по моему мнению, нам нужно разобраться в причинах аварии, устранить их и организовать повторную миссию. Только так мы сможем достичь успеха», — написал Антонов.