Довоенные корпуса крупнейшего в Европе оловозавода сносят в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
Modified Сегодня, 03:41
Updated Сегодня, 03:41
Сначала строительная техника приступила к сносу корпусов оловозавода, который расположен на улице Мира в Новосибирске. Первые здания этого комбината были построены на пустыре, расположенном за деревнями Малокривощеково, Бугры и Нижние Чемы.
Несколько лет назад часть завода уже отдали под большой мебельный гипермаркет. В настоящее время старые кирпичные здания соседствуют с новыми магазинами и торговыми центрами.
Что будет на месте снесенных зданий, пока неизвестно. Возникали слухи о возможном строительстве жилого комплекса, но официального подтверждения этому не было, пишет VN. ru.