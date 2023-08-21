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К сносу уже приступили

Довоенные корпуса крупнейшего в Европе оловозавода сносят в Новосибирске

21 августа 2023, 03:39
Фото: 1MI
К сносу уже приступили
На левом берегу Новосибирска расположен оловянный комбинат, который в настоящее время сносят. Это предприятие является крупнейшим в Европе по своему размеру. Снос корпусов начался в августе и сами здания были построены более 60 лет назад.

Сначала строительная техника приступила к сносу корпусов оловозавода, который расположен на улице Мира в Новосибирске. Первые здания этого комбината были построены на пустыре, расположенном за деревнями Малокривощеково, Бугры и Нижние Чемы.

Несколько лет назад часть завода уже отдали под большой мебельный гипермаркет. В настоящее время старые кирпичные здания соседствуют с новыми магазинами и торговыми центрами.

Что будет на месте снесенных зданий, пока неизвестно. Возникали слухи о возможном строительстве жилого комплекса, но официального подтверждения этому не было, пишет VN. ru.

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#Эмилия Губарева#Оловозавод#Строительство#Снос#Город#Новосибирск
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