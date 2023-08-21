Фотограф из Новосибирска сделала фото озера в форме сердца на Камчатке

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
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Updated Сегодня, 04:03
Фотограф из Новосибирска, Евгения Анфимова, отправилась в экспедицию на Камчатку под названием «Этнолингвистика-2023 года». Группа исследователей решила изучить алюторский язык в Карагинском районе.
Во время своего путешествия Евгения сделала много фотографий красивой природы этого места. Однако одно из снимков особенно привлекло внимание — озеро, которое имело форму сердца.
Эта фотография была сделана из самолета при посадке в аэропорту Оссоры, который находится в Карагинском районе Камчатского края, в 746 километрах к северу от Петропавловска-Камчатского. Здесь не было использовано никаких программ для ретуши или изменения изображения, всё было запечатлено так, как есть в реальности — так Оссора встречает прилетающие самолеты. Об этом пишет «BFM-Новосибирск».