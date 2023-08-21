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Сердце края

Фотограф из Новосибирска сделала фото озера в форме сердца на Камчатке

21 августа 2023, 04:01
Фото: BFM-Новосибирск
Сердце края
Фотограф из Новосибирска Евгения Анфимова запечатлела на снимке озеро в форме сердца в Камчатском крае.

Фотограф из Новосибирска, Евгения Анфимова, отправилась в экспедицию на Камчатку под названием «Этнолингвистика-2023 года». Группа исследователей решила изучить алюторский язык в Карагинском районе.

Во время своего путешествия Евгения сделала много фотографий красивой природы этого места. Однако одно из снимков особенно привлекло внимание — озеро, которое имело форму сердца.

Эта фотография была сделана из самолета при посадке в аэропорту Оссоры, который находится в Карагинском районе Камчатского края, в 746 километрах к северу от Петропавловска-Камчатского. Здесь не было использовано никаких программ для ретуши или изменения изображения, всё было запечатлено так, как есть в реальности — так Оссора встречает прилетающие самолеты. Об этом пишет «BFM-Новосибирск».

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