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Президент страны провел рабочую встречу с губернатором Московской области Воробьевым

Президент страны провел рабочую встречу с губернатором Московской области Воробьевым

21 августа 2023, 15:59
Фото: kremlin.ru
21 августа состоялась рабочая встреча губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и президента РФ Владимира Путина. На встрече участники обсудили ход решения вопросов, связанных с подготовкой к 1 сентября, развитие Московского транспортного узла, а также ситуацию с аварийным жильем в регионе.

Андрей Воробьев сообщил о росте области и добавил, что в 2023 году будут открыты 30 школ и 25 детских садов. По его словам, в регион уже прибыло порядка 38 тыс. будущих школьников, а к 1 сентября ожидается увеличение данного показателя до 40 тыс. В этой связи особое внимание уделяется строительству школ. Об этом пишет mosregtoday.ru.

«Флагман у нас — физтех-лицей, который завоевал в том числе и международные олимпиады по физике, биологии, астрономии», — поделился губернатор. «Также хотел поблагодарить, Владимир Владимирович: мы на днях открыли МЦД. Вообще тема транспорта и развития Подмосковья — она просто ключевая».

Воробьев признал, что без решения президента по развитию Московского транспортного узла и строительства двух десятков путепроводов передвигаться по региону было бы весьма сложно. Отдельно губернатор отметил поддержку по концессионным дорогам.

Глава Подмосковья доложил президенту и о поддержке семей участников СВО.

«Мы с губернатором ДНР Денисом Пушилиным на связи. Мы организовали отдых деткам, которые хотели на море, часть — 1600 человек — на море, а 900 человек приехали к нам в Литвиново, это наш детский лагерь. Как и все семьи военнослужащих, также дети их могли отдохнуть», — отметил он.

Андрей Воробьев рассказал и о постоянной поддержке фонда «Защитники Отечества».

«Мы закрыли полигоны, мы их рекультивировали благодаря федеральной программе, и теперь это совершенно другая реальность. Спасибо всем правительственным структурам, которые сопровождали эти процессы, они весьма затратные, но сегодня мы видим, что этой проблемы нет», — ответил Воробьев на заданный вопрос президента о работе с полигонами.

Они также коснулись темы расселения аварийного жилья. По словам Воробьева, в регионе уже завершена программа 2017 года и сейчас стартует очередная программа. Он подчеркнул, что благодаря закону о развитии территории регион смог обеспечить совершенно иной темп расселения жилья.

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