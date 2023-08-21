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Мальчика бил отец

В Новосибирске отец избил ребенка на детской площадке и угрожал детским домом

21 августа 2023, 01:25
Фото: 1MI
Мальчика бил отец

В Новосибирске мужчина избил сына на детской площадке

В Новосибирске мужчина избил своего сына на детской площадке, угрожая отправить его в детский дом.

В поселке Плановый произошел случай насилия над ребенком, когда его отец наказывал его за то, что тот поехал на детскую площадку без разрешения на своем велосипеде.

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком», мужчина жестоко избил ребенка прямо на глазах других детей. Видеозапись показывает, как родитель подходит к детской площадке и начинает бить ребенка ремнем.

Свидетели происшествия утверждают, что мужчина был пьян и не только избивал и оскорблял ребенка, но и угрожал отдать его в детский дом, откуда он якобы забрал его. Местные жители отправили видео полиции для дальнейшего разбирательства.

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#Эмилия Губарева#Избиение#Очевидцы#Пьянство#Полиция#Детский дом#Нападение#Общество#Происшествия#Новосибирск#Дети
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