В Новосибирске отец избил ребенка на детской площадке и угрожал детским домом

Posted Сегодня, 01:25
Published Сегодня, 01:25
Modified Сегодня, 01:27
Updated Сегодня, 01:27
В поселке Плановый произошел случай насилия над ребенком, когда его отец наказывал его за то, что тот поехал на детскую площадку без разрешения на своем велосипеде.
Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком», мужчина жестоко избил ребенка прямо на глазах других детей. Видеозапись показывает, как родитель подходит к детской площадке и начинает бить ребенка ремнем.
Свидетели происшествия утверждают, что мужчина был пьян и не только избивал и оскорблял ребенка, но и угрожал отдать его в детский дом, откуда он якобы забрал его. Местные жители отправили видео полиции для дальнейшего разбирательства.