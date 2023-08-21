В Новосибирске станцию метро «Спортивная» откроют к концу 2023 года

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Объект проверят и примут в эксплуатацию примерно в октябре. После, спустя несколько недель, ее откроют для пассажиров.
Глава мегаполиса предполагает, что пассажиропоток станции составит 12 тысяч человек в будние дни. Около 40 тысяч будут проезжать в дни спортивных соревнований, хоккейных игр.
Сейчас продолжается набор сотрудников на «Спортивную». Также тестируют рентгеновские установки «Инспектор», которые будут проверять багаж, и лифты.
Напомним, новую ЛДС в Новосибирске уже открыли. Несколько дней назад даже провели первый матч с участием сборных России и Беларуси.