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Published Сегодня, 14:24

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Updated Сегодня, 14:26

Станцию «Спортивная» откроют до конца года

В Новосибирске станцию метро «Спортивная» откроют к концу 2023 года

21 августа 2023, 14:24
Фото: atas.info
Станцию «Спортивная» откроют до конца года
Торжественное открытие долгожданной станции метро «Спортивная» запланировано на конец осени-начало зимы 2023 года. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть.

Объект проверят и примут в эксплуатацию примерно в октябре. После, спустя несколько недель, ее откроют для пассажиров.

Глава мегаполиса предполагает, что пассажиропоток станции составит 12 тысяч человек в будние дни. Около 40 тысяч будут проезжать в дни спортивных соревнований, хоккейных игр.

Сейчас продолжается набор сотрудников на «Спортивную». Также тестируют рентгеновские установки «Инспектор», которые будут проверять багаж, и лифты.

Напомним, новую ЛДС в Новосибирске уже открыли. Несколько дней назад даже провели первый матч с участием сборных России и Беларуси.

В Новосибирске первым матчем официально открыли новый ЛДС «Сибирь-Арена»
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