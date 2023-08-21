В Новосибирске возле зоопарка убрали бесплатные парковки

«Заехали с семьей в зоопарк, машину, как обычно, хотел оставить на парковке и тут выяснил, что она платная. Мы все офигели… Билет в зоопарк купи, еще и стоянку оплати. И кому эти деньги уходят, мне интересно», — высказался сибиряк Александр.