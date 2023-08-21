В Новосибирске возле зоопарка убрали бесплатные парковки

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:51
«Заехали с семьей в зоопарк, машину, как обычно, хотел оставить на парковке и тут выяснил, что она платная. Мы все офигели… Билет в зоопарк купи, еще и стоянку оплати. И кому эти деньги уходят, мне интересно», — высказался сибиряк Александр.
По тарифам известно, что днем парковка на улице Жуковского стоит 100 рублей, а ночью — 150 рублей. Эта территория принадлежит муниципалитету, и стоянка там была раньше бесплатная.
Новосибирцы негодуют от этой ситуации. Беспокоятся, что водители начнут бросать свои автомобили во дворах напротив зоопарка.
«Скоро будем за лавочки платить»;
«На наших машинах хотят подзаработать к себе в карман»; — пишут горожане в пабликах.
Напомним, ранее в центре Новосибирска сократили время стоянки автомобилей на бесплатной парковке.