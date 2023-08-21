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Бесплатную парковку убрали у зоопарка в Новосибирске

В Новосибирске возле зоопарка убрали бесплатные парковки

21 августа 2023, 08:49
Фото: 2ГИС
Бесплатную парковку убрали у зоопарка в Новосибирске
Возле Новосибирского зоопарка им. Шило сделали платную парковку. На эту ситуацию пожаловались читатели Atas.info.

«Заехали с семьей в зоопарк, машину, как обычно, хотел оставить на парковке и тут выяснил, что она платная. Мы все офигели… Билет в зоопарк купи, еще и стоянку оплати. И кому эти деньги уходят, мне интересно», — высказался сибиряк Александр.

По тарифам известно, что днем парковка на улице Жуковского стоит 100 рублей, а ночью — 150 рублей. Эта территория принадлежит муниципалитету, и стоянка там была раньше бесплатная.

Новосибирцы негодуют от этой ситуации. Беспокоятся, что водители начнут бросать свои автомобили во дворах напротив зоопарка.

«Скоро будем за лавочки платить»;

«На наших машинах хотят подзаработать к себе в карман»; — пишут горожане в пабликах.

Напомним, ранее в центре Новосибирска сократили время стоянки автомобилей на бесплатной парковке.

В Новосибирске сократят время стоянки машин на бесплатной парковке
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#Алина Шефер#Город#Зоопарк#Парковка#Новосибирск#Новосибирская область#Муниципалитет
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