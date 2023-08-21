«Все когда-то уходят»: Ушел в отставку старейший глава района Новосибирской области

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Николай Кузнецов стал главой Кыштовского района в 1995 году, сегодня он написал заявление об уходе со своей должности. Целых 28 лет Николай Кузнецов руководил Кыштовским районом: «Что сделано? Это оценят люди. Сделано очень много. Куда ни глянь, везде оставил о себе память. Огромное спасибо всем главам поселений, всем работникам аппарата».
Даже говоря о своем уходе, Николай Кузнецов болеет за район и говорит больше о тех проблемах, которые еще не решены.
«Что не решено, что будет решать уже новый глава района — это дороги. У нас было три проблемы — это дороги, вода и дрова. По воде вопрос решен, идет строительство очистных сооружений. Кыштовский район будет пить чистую воду. Вопрос с дровами тоже решается, чтобы заготовка дров не отягощала наше население. Что касается дорог — это самый больной вопрос».
Как отметил в день своего уход Николай Кузнецов, решать вопрос с дорогами в Кыштовском районе будет уже его преемник. В Кыштовском районе 240 км дорог между поселениями. Это дороги, относящиеся к ТУАД, не муниципальные. Хотя бы до каждого из 17 поселений нужна дорога с твердым покрытием, хотя бы щебеночная: «К нам в район зашел очень крупный инвестор, 30 августа губернатор приедет и мы об этом расскажем. Всего 20 000 га уже было засеяно в этом году, это будет жизнь, земля наша будет востребована… Кыштовский район начнет понемногу подниматься. У нас уже есть 16 хозяйств, которые занимают сельским хозяйством».
Также Николай Кузнецов рассказал о том, что сделано в социальной сфере в Кыштовском районе: «У нас отремонтированы школы, строятся ФАПы, ходят автобусы во все поселения района, до Новосибирска, до Чанов».
Глава Кыштовского района родился в 1960 году здесь же, в деревне Беспаловка (Березовский сельсовет Кыштовского района). После школы поступил в Омский ветеринарный институт, потом ушел в армию. Вернувшись домой, начал работать по специальности ветеринаром, с 1989 по 1993 годы возглавлял колхоз «Пахарь», в 1993-1995 — управление сельского хозяйства. В 1995 был назначен руководителем администрации Кыштовского района.
Дольше Николая Кузнецова в должности главы района проработал только глава Усть-Таркского района — Александр Турлаков, оставивший свой пост по причине смерти 7 декабря 2020 года.