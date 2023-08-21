«Все когда-то уходят»: Ушел в отставку старейший глава района Новосибирской области

Как отметил в день своего уход Николай Кузнецов, решать вопрос с дорогами в Кыштовском районе будет уже его преемник. В Кыштовском районе 240 км дорог между поселениями. Это дороги, относящиеся к ТУАД, не муниципальные. Хотя бы до каждого из 17 поселений нужна дорога с твердым покрытием, хотя бы щебеночная: «К нам в район зашел очень крупный инвестор, 30 августа губернатор приедет и мы об этом расскажем. Всего 20 000 га уже было засеяно в этом году, это будет жизнь, земля наша будет востребована… Кыштовский район начнет понемногу подниматься. У нас уже есть 16 хозяйств, которые занимают сельским хозяйством».