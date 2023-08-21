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Posted Сегодня, 04:23

Published Сегодня, 04:23

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Updated Сегодня, 04:53

У них было свидание

Смертельное свидание. В Новосибирске мужчина жестоко расправился с женщиной

21 августа 2023, 04:23
Фото: СУ СК РФ по НСО
У них было свидание

В Новосибирске мужчина убил женщину и ограбил ее квартиру после знакомства

Уроженец Читинской области, совершивший разбой и убийство в Новосибирске, может быть приговорен к лишению свободы на срок от восьми до двадцати лет. Подробности сообщают в прокуратуре региона.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего мужчины без постоянного места жительства. Его обвиняют в разбое и убийстве.

По версии следствия, ночью 8 марта 2023 года обвиняемый пришел в квартиру 52-летней женщины в Новосибирске под предлогом провести время вместе после знакомства в Интернете. Он использовал нож в качестве оружия, чтобы совершить разбой с целью личной выгоды. В результате этого, он нанес ей тяжелые повреждения, которые привели к смерти женщины.

Обвиняемый украл деньги, мобильный телефон и ювелирные изделия потерпевшей на общую сумму более 67 тысяч рублей, после чего скрылся с места происшествия. Однако 11 марта 2023 года он был задержан сотрудниками полиции.

Уголовное дело направлено в Новосибирский областной суд для дальнейшего рассмотрения. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет, или пожизненное лишение свободы.

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#Новосибирск#Общество#Криминал#Происшествия#18+#Эмилия Губарева
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