Смертельное свидание. В Новосибирске мужчина жестоко расправился с женщиной

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:53
Updated Сегодня, 04:53
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего мужчины без постоянного места жительства. Его обвиняют в разбое и убийстве.
По версии следствия, ночью 8 марта 2023 года обвиняемый пришел в квартиру 52-летней женщины в Новосибирске под предлогом провести время вместе после знакомства в Интернете. Он использовал нож в качестве оружия, чтобы совершить разбой с целью личной выгоды. В результате этого, он нанес ей тяжелые повреждения, которые привели к смерти женщины.
Обвиняемый украл деньги, мобильный телефон и ювелирные изделия потерпевшей на общую сумму более 67 тысяч рублей, после чего скрылся с места происшествия. Однако 11 марта 2023 года он был задержан сотрудниками полиции.
Уголовное дело направлено в Новосибирский областной суд для дальнейшего рассмотрения. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет, или пожизненное лишение свободы.