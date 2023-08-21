Смертельное свидание. В Новосибирске мужчина жестоко расправился с женщиной

По версии следствия, ночью 8 марта 2023 года обвиняемый пришел в квартиру 52-летней женщины в Новосибирске под предлогом провести время вместе после знакомства в Интернете. Он использовал нож в качестве оружия, чтобы совершить разбой с целью личной выгоды. В результате этого, он нанес ей тяжелые повреждения, которые привели к смерти женщины.