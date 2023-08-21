«Жену бьет, тещу гоняет»: соседи рассказали про новосибирца, избившего сына ремнем

Избиение практически у всех на глазах произошло из-за того, что ребенок якобы без разрешения ушел из дома. При этом сам мальчик, если верить Татьяне, практически забитый. Когда тот приходит в гости к ее внуку, то съедает все, что находится на тарелке. На родителей он не жалуется и о своих проблемах не рассказывает.