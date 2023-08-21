«Жену бьет, тещу гоняет»: соседи рассказали про новосибирца, избившего сына ремнем

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Как рассказала Газете. Ru жительница поселка Плановый Татьяна, семья, в которой живет пострадавший мальчик, откровенно неблагополучная. Родителей однажды уже лишали прав и забирали ребенка из семьи, но позже вернули обратно, так как те устроились на работу и закодировались. Однако лучше ребенку не стало.
По словам сибирячки, мужчина регулярно издевается над домочадцами.
«Маму мальчика избивает, тещу свою гоняет. Это все не первый случай. И не стесняется вот так прилюдно, зная про камеры. Видела его мать — неопрятная, неухоженная женщина», — рассказала Татьяна.
Избиение практически у всех на глазах произошло из-за того, что ребенок якобы без разрешения ушел из дома. При этом сам мальчик, если верить Татьяне, практически забитый. Когда тот приходит в гости к ее внуку, то съедает все, что находится на тарелке. На родителей он не жалуется и о своих проблемах не рассказывает.
После того, как видео было опубликовано в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком» и распространилось в социальных сетях, садистом из поселка Плановый заинтересовались следователи. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области, по данному факту уже проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение
Вопиющий инцидент с избиением уже обсуждают новосибирцы. Многие из них заочно поддерживают мужчину и считают подобные меры воспитания совершенно нормальными.
«Во все времена применяли физическое наказание к детям — и ничего, а сейчас это вдруг стало недопустимо: надо все объяснять ребенку. Но проблема в том, что объяснить можно только тому, кто понимает, у кого есть сформированное мышление о нормах и правилах — у ребенка его нет. Так что все, кто говорит про „гуманное“ воспитание, либо никогда не воспитывали детей, либо просто пытаются казаться хорошими», — утверждает сибиряк под псевдонимом Добрый Кот.
Его мнение поддерживают и другие. «Правильно сделал», — заявляет Елена Леванова. «Провел воспитательную работу. И теперь за это статья», — сетует Евгений Граховский. «В Китае и Корее детей до сих пор наказывают. В России тоже жестокое наказание применяли — а теперь закон вышел. Посмотрите, что с молодежью творится», — соглашается с ним Виктория Колесникова.
Впрочем, есть и представители другого лагеря, заявляющие, что детей нельзя наказывать ни в коем случае.
«Мужика тоже в детстве лупили, насилие порождает насилие», — пишет Геннадий Борщевиков. «У меня два сына и я против насилия. Прежде, чем рожать детей, человек должен понять, сможет ли он нормально воспитать ребенка», — считает Людмила Зимина.