atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:27

Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

Мужчина может издеваться над своей семьей

«Жену бьет, тещу гоняет»: соседи рассказали про новосибирца, избившего сына ремнем

21 августа 2023, 10:27
Фото: Telegram-канал «Новосибирск с огоньком»
Мужчина может издеваться над своей семьей
Стали известны подробности про мужчину, избившего сына ремнем на детской площадке. Соседи утверждают, что новосибирец откровенно издевается над своей семьей.

Как рассказала Газете. Ru жительница поселка Плановый Татьяна, семья, в которой живет пострадавший мальчик, откровенно неблагополучная. Родителей однажды уже лишали прав и забирали ребенка из семьи, но позже вернули обратно, так как те устроились на работу и закодировались. Однако лучше ребенку не стало.

По словам сибирячки, мужчина регулярно издевается над домочадцами.

«Маму мальчика избивает, тещу свою гоняет. Это все не первый случай. И не стесняется вот так прилюдно, зная про камеры. Видела его мать — неопрятная, неухоженная женщина», — рассказала Татьяна.
В Новосибирске отец избил ребенка на детской площадке и угрожал детским домом
Узнать подробнее

Избиение практически у всех на глазах произошло из-за того, что ребенок якобы без разрешения ушел из дома. При этом сам мальчик, если верить Татьяне, практически забитый. Когда тот приходит в гости к ее внуку, то съедает все, что находится на тарелке. На родителей он не жалуется и о своих проблемах не рассказывает.

После того, как видео было опубликовано в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком» и распространилось в социальных сетях, садистом из поселка Плановый заинтересовались следователи. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области, по данному факту уже проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение

«Иди еще погуляй»: новосибирцы рассказали о семье избитой в лифте девочки
Узнать подробнее

Вопиющий инцидент с избиением уже обсуждают новосибирцы. Многие из них заочно поддерживают мужчину и считают подобные меры воспитания совершенно нормальными.

«Во все времена применяли физическое наказание к детям — и ничего, а сейчас это вдруг стало недопустимо: надо все объяснять ребенку. Но проблема в том, что объяснить можно только тому, кто понимает, у кого есть сформированное мышление о нормах и правилах — у ребенка его нет. Так что все, кто говорит про „гуманное“ воспитание, либо никогда не воспитывали детей, либо просто пытаются казаться хорошими», — утверждает сибиряк под псевдонимом Добрый Кот.

Его мнение поддерживают и другие. «Правильно сделал», — заявляет Елена Леванова. «Провел воспитательную работу. И теперь за это статья», — сетует Евгений Граховский. «В Китае и Корее детей до сих пор наказывают. В России тоже жестокое наказание применяли — а теперь закон вышел. Посмотрите, что с молодежью творится», — соглашается с ним Виктория Колесникова.

«Папочка, умоляю»: в Новосибирской области отчим испинал ребенка и побил удочкой
Узнать подробнее

Впрочем, есть и представители другого лагеря, заявляющие, что детей нельзя наказывать ни в коем случае.

«Мужика тоже в детстве лупили, насилие порождает насилие», — пишет Геннадий Борщевиков. «У меня два сына и я против насилия. Прежде, чем рожать детей, человек должен понять, сможет ли он нормально воспитать ребенка», — считает Людмила Зимина.

Драка в автобусе: буйный пассажир избил мужчину до потери сознания в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Ревнивый новосибирец наказал любимую при помощи ножа и провода
#Новосибирская область#Происшествия#Александр Ляхов#Дети#Избиение#Следствие#Следственный комитет#Соцсети
Подпишитесь
«Все когда-то уходят»: Ушел в отставку старейший глава района Новосибирской области
Сегодня, 08:34
Фотограф из Новосибирска сделала фото озера в форме сердца на Камчатке
Сегодня, 04:01
Довоенные корпуса крупнейшего в Европе оловозавода сносят в Новосибирске
Сегодня, 03:39
Рейтинг женских консультаций Новосибирска на основе отзывов 2GIS
Вчера, 17:17
Депутат Антонов из Новосибирска прокомментировал потерю станции «Луна-25»
Сегодня, 02:54
Стала известна погода на последние дни августа в Новосибирске
19 августа, 08:12