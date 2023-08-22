Ад на дорогах: мотоциклисты пострадали в трех ДТП в Новосибирске

В Новосибирской области вчера произошли три ДТП с участием мотоциклистов. По информации из Telegram-канала «Дороги с Кузнецовым», в Советском районе Новосибирска 26-летняя женщина, находясь на мотоцикле «Хонда», столкнулась с собакой и потеряла контроль над транспортным средством. В результате она получила перелом руки.