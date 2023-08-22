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Люди разбиваются на мотоциклах

Ад на дорогах: мотоциклисты пострадали в трех ДТП в Новосибирске

22 августа 2023, 01:52
Фото: 1MI
Люди разбиваются на мотоциклах

В Новосибирской области трое мотоциклистов разбились в ДТП

Три мотоциклиста пострадали в ДТП: одна женщина переломала руку, 20-летний парень получил травмы, 11-летний мальчик был ранен после столкновения.

В Новосибирской области вчера произошли три ДТП с участием мотоциклистов. По информации из Telegram-канала «Дороги с Кузнецовым», в Советском районе Новосибирска 26-летняя женщина, находясь на мотоцикле «Хонда», столкнулась с собакой и потеряла контроль над транспортным средством. В результате она получила перелом руки.

В Татарском районе Новосибирской области 20-летний парень, управляющий мопедом «Рива2», не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. В результате произошедшего он получил различные травмы.

На улице Варшавская в Советском районе Новосибирска водитель автомобиля «Сузуки Витара» не уступила дорогу и столкнулась с питбайком, которым управлял 11-летний мальчик. В результате этого ДТП, ребенок получил ранения различной степени тяжести.

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#Эмилия Губарева#Новосибирская область#Новосибирск#Общество#Город#Происшествия#Транспорт#ДТП#Мотоциклисты#Пострадавшие#18+
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