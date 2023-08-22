Ад на дорогах: мотоциклисты пострадали в трех ДТП в Новосибирске

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В Новосибирской области вчера произошли три ДТП с участием мотоциклистов. По информации из Telegram-канала «Дороги с Кузнецовым», в Советском районе Новосибирска 26-летняя женщина, находясь на мотоцикле «Хонда», столкнулась с собакой и потеряла контроль над транспортным средством. В результате она получила перелом руки.
В Татарском районе Новосибирской области 20-летний парень, управляющий мопедом «Рива2», не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. В результате произошедшего он получил различные травмы.
На улице Варшавская в Советском районе Новосибирска водитель автомобиля «Сузуки Витара» не уступила дорогу и столкнулась с питбайком, которым управлял 11-летний мальчик. В результате этого ДТП, ребенок получил ранения различной степени тяжести.