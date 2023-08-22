Девушка из Новосибирска погибла на экскурсии по московской канализации

По данному происшествию начато уголовное расследование. Следователи уже выяснили, что трое людей могли быть причастны к организации и проведению экскурсии. Они обещали участникам безопасность, но на самом деле незаконно якобы входили в подземные сооружения, которые предназначены только для сотрудников специальных служб города.