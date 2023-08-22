atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:50

Published Сегодня, 06:50

Modified Сегодня, 06:52

Updated Сегодня, 06:52

Туристы утонули в коллекторе

Девушка из Новосибирска погибла на экскурсии по московской канализации

22 августа 2023, 06:50
Фото: 1MI
Туристы утонули в коллекторе
В Москве группа людей пропала после сильного дождя, когда они участвовали в экскурсии по подземным туннелям города. Среди исчезнувших была женщина из Новосибирска, которую нашли мертвой.

Точный возраст погибшей неизвестен, пишет НГС, но по предварительным данным она была несовершеннолетней. Ее родной город — Новосибирск, но она жила в Москве. Последний раз ее видели онлайн в соцсетях 20 августа.

В этот же день группа из семи человек отправилась на экскурсию по подземной реке Неглинке с гидом-диггером. В результате оказания услуги, не отвечающих требованиям безопасности, погибло четыре человека, включая несовершеннолетнюю. Судьба остальных участников экскурсии пока неизвестна.

По данному происшествию начато уголовное расследование. Следователи уже выяснили, что трое людей могли быть причастны к организации и проведению экскурсии. Они обещали участникам безопасность, но на самом деле незаконно якобы входили в подземные сооружения, которые предназначены только для сотрудников специальных служб города.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родственникам погибших и сообщил, что поиск пропавших людей продолжается.

Турист из Новосибирской области насмерть разбился в горах Алтая
Узнать подробнее
Читайте также:
Утянет на дно: названы самые опасные водоемы, где чаще тонут новосибирцы и туристы«Серо и пресно»: честные отзывы туристов о посещении НовосибирскаПропавшие туристы, колесо обозрения, таксист-извращенец — ТОП недели в Новосибирске
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Москва#Общество#Город#Происшествия#18+#Погиб#Туризм
Подпишитесь
Жара до +27 °С снова придет в Новосибирск — вместе с густыми туманами
Сегодня, 02:59
«Все когда-то уходят»: Ушел в отставку старейший глава района Новосибирской области
Вчера, 08:34
Экстремал Орлов поднял гимнастку Анжелу Кулагину в небо над Новосибирском
Сегодня, 04:29
Рейтинг женских консультаций Новосибирска на основе отзывов 2GIS
20 августа, 17:17
Что можно получить, если часто и много жаловаться?
Вчера, 11:58
Мэр Новосибирска огласил сроки открытия станции метро «Спортивная»
Сегодня, 01:27