Девушка из Новосибирска погибла на экскурсии по московской канализации

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Updated Сегодня, 06:52
Точный возраст погибшей неизвестен, пишет НГС, но по предварительным данным она была несовершеннолетней. Ее родной город — Новосибирск, но она жила в Москве. Последний раз ее видели онлайн в соцсетях 20 августа.
В этот же день группа из семи человек отправилась на экскурсию по подземной реке Неглинке с гидом-диггером. В результате оказания услуги, не отвечающих требованиям безопасности, погибло четыре человека, включая несовершеннолетнюю. Судьба остальных участников экскурсии пока неизвестна.
По данному происшествию начато уголовное расследование. Следователи уже выяснили, что трое людей могли быть причастны к организации и проведению экскурсии. Они обещали участникам безопасность, но на самом деле незаконно якобы входили в подземные сооружения, которые предназначены только для сотрудников специальных служб города.
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родственникам погибших и сообщил, что поиск пропавших людей продолжается.