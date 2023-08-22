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Posted 22 августа 2023, 04:29

Published 22 августа 2023, 04:29

Modified 22 августа 2023, 04:50

Updated 22 августа 2023, 04:50

Экстремал Орлов поднял гимнастку Анжелу Кулагину в небо над Новосибирском

22 августа 2023, 04:29
Экстремал Александр Орлов поднял в небо воздушную гимнастку Анжелу Кулагину над Новосибирском, где она исполнила свою новую программу трюков на высоте 800 метров без страховки и получила впечатляющий результат.

Воздушная артистка Анжела Кулагина представила свою новую гимнастическую программу. Для этого она специально приехала в Новосибирск и исполнила номер при поддержке известного парапланериста и местного жителя Александра Орлова.

На этот раз Анжела Кулагина поднялась на высоту 700 метров с помощью пассажирской подвески, а затем перешла на гимнастические стропы для выполнения трюков без страховки. Полет прошел успешно, несмотря на начальные опасения из-за дождя и низкой облачности. Александр Орлов отметил, что это был один из самых удачных полетов за всю их историю.

Спортсменам пришлось подождать, пока облака поднимутся достаточно высоко. Наконец, им удалось запечатлеть захватывающие кадры на высоте 800 метров. Анжела Кулагина с радостью сообщила, что ей удалось успешно выполнить все запланированные элементы и получить впечатляющие виды сверху, включая висы и бильман над полями Сибири.

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#Эмилия Губарева#Спорт#Общество#Город#Видео#Новосибирск
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