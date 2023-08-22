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Туманом накрыло город

Густой туман накрыл Новосибирск: плохая видимость стала причиной пробок на дорогах

22 августа 2023, 01:21
Фото: atas.info
Туманом накрыло город

В Новосибирске образовались пробки из-за густого тумана утром 22 августа

Густой туман утром 22 августа стал причиной пробок в Новосибирске: множество улиц оказались забитыми, а видимость на дорогах значительно снизилась.

Утром 22 августа в Новосибирске образовался густой туман, что привело к затруднениям на дорогах. Видимость значительно снизилась, а значит усилило нагрузку на автотранспорт. Эту информацию сообщил сервис 2ГИС.

Пробки начали скапливаться с 07:00. По данным сервиса, заторы уже образовались на проезде Энергетиков, площади Труда, улицах Бронной, Станиславского и Большевистской, а также на Октябрьском мосту и Советском шоссе.

На данный момент специалисты сервиса оценивают дорожную ситуацию на пять баллов из десяти, при этом некоторые участки дорог выделены багровым цветом, что указывает на большую нагрузку на эти участки.

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#Эмилия Губарева#Туман#Пробки#Дороги#Новосибирск#Город#Транспорт#ДТП
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