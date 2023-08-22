Концессия строительства школ в Новосибирске подорожала — опубликованы постановления

ЦДЖ напомнило о том, что шесть школ по концессии планировалось сдать еще в 2022 году, но сроки постоянно сдвигались. Усугубляет положение и недовольство многих депутатов Законодательного собрания и общественности концессионными соглашениями с «Пятой концессионной компанией „Просвещение“. Стоимость строительных работ уже превысила 6 миллиардов рублей, но пока не видно даже примерных результатов.