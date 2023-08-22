Концессия строительства школ в Новосибирске подорожала — опубликованы постановления

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
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Всего планируется построить шесть школ в Кировском, Ленинском и Октябрьском районах города. При этом теперь базовый размер гранта составляет почти полмиллиарда рублей.
«Допустить по соглашению сторон следующие изменения условий концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования (общеобразовательная школа на 1100 мест) по ул. Виктора Шевелева в Кировском районе г. Новосибирска от 16 декабря 2021 года, заключенного на основании постановления Правительства Новосибирской области от 09.12.2021 № 514-п „О заключении концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования (общеобразовательная школа на 1100 мест) по ул. Виктора Шевелева в Кировском районе г. Новосибирска“, в части денежных обязательств Концедента при создании Объекта концессионного соглашения:
1) базовый размер Капитального Гранта составляет 562 954 650 (пятьсот шестьдесят два миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек», — указано в одном из договоров концессии, размещенном на портале регионального правительства.
Областные власти готовы потратиться и на остальные школы. Так, будущее здание на улице Спортивной (на 1100 мест) оценивается в 558 миллионов рублей, улице Пролетарской (1100 мест) — в 570 миллионов. Школы на улице Большой (825 мест) и Татьяны Снежиной (550 мест) оцениваются несколько дешевле — 487 и 351 миллион соответственно.
При этом все заявленные проекты могут сдать не раньше 2024 года. Об этом во время пресс-конференции заявил министр строительства Алексей Колмаков.
«Идет начальный этап строительства: где-то организация стройплощадок, где-то забивка свай, где-то работы нулевого цикла», — рассказал Колмаков.
ЦДЖ напомнило о том, что шесть школ по концессии планировалось сдать еще в 2022 году, но сроки постоянно сдвигались. Усугубляет положение и недовольство многих депутатов Законодательного собрания и общественности концессионными соглашениями с «Пятой концессионной компанией „Просвещение“. Стоимость строительных работ уже превысила 6 миллиардов рублей, но пока не видно даже примерных результатов.
Однако неожиданным изменениям в концессионных соглашений есть объяснение. Все постановления регионального правительства были важны для снятия финансового барьера в строительстве, поскольку без утвержденной документации концессионеры попросту не могли открыть кредитную линию и строили школы полностью на свои деньги.
Все эти нюансы прояснил депутат Законодательного Собрания Новосибирской области, член комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Дмитрий Козловский.
«Я был на объектах на ул. Большой и Спортивной и мне напрямую говорили про то, что все тормозит отсутствие соглашений. Важно, что пройдена государственная экспертиза и все новые цифры одобрены и утверждены в рамках изначального плана. Теперь после внесенных поправок концессионер сможет обратиться в банк и получить кредит под соответствующую смету, у него полностью развязаны руки», — рассказал Дмитрий Козловский корреспонденту Atas.info.
Также депутат считает, что проекты школ достаточно просты, и это обстоятельство может позволить построить объекты быстро. Козловский не исключает их сдачу до нового года согласно договоренностям и планам.