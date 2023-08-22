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Магазины «Лента» начали исчезать из Новосибирска

Магазины «Лента» начали покидать Новосибирск — с чем это связано

22 августа 2023, 07:13
Фото: 1MI
Магазины «Лента» начали исчезать из Новосибирска

В Новосибирске «Лента» закрыла часть своих магазинов

Магазины компании «Лента» начали исчезать из Новосибирска. За последние пару месяцев массово закрылись «мини-маркеты».

По наблюдениям читателей Atas.info примерно возле пяти жилых домов исчезли точки формата «Мини». На их месте появились «Пятерочка у дома» и «Магнит».

«Мини Ленты» заработали в Новосибирске в 2021 году. Появились 12 точек в областном центре и пригороде и спустя два года произошло сокращение магазинов.

Судя по онлайн карте города, в каждом районе можно встретить по 1-2 «Мини Ленте», а их было в два раза больше еще в начале лета. Супермаркетов осталось всего 24 из 25.

Подобная картина с «Лентами» наблюдается во многих регионах России. В отчете компании говорится, что «мини-точки не соответствуют критериям эффективности».

А вот у конкурентов «Ленты» — «Пятерочки» и «Магнита» — дела идут в гору. Появляется все больше магазинов на освобожденной площади.

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