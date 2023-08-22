Магазины «Лента» начали покидать Новосибирск — с чем это связано

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
По наблюдениям читателей Atas.info примерно возле пяти жилых домов исчезли точки формата «Мини». На их месте появились «Пятерочка у дома» и «Магнит».
«Мини Ленты» заработали в Новосибирске в 2021 году. Появились 12 точек в областном центре и пригороде и спустя два года произошло сокращение магазинов.
Судя по онлайн карте города, в каждом районе можно встретить по 1-2 «Мини Ленте», а их было в два раза больше еще в начале лета. Супермаркетов осталось всего 24 из 25.
Подобная картина с «Лентами» наблюдается во многих регионах России. В отчете компании говорится, что «мини-точки не соответствуют критериям эффективности».
А вот у конкурентов «Ленты» — «Пятерочки» и «Магнита» — дела идут в гору. Появляется все больше магазинов на освобожденной площади.