atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 22 августа 2023, 05:05

Published 22 августа 2023, 05:05

Modified 22 августа 2023, 05:07

Updated 22 августа 2023, 05:07

Ребенка изъяли

Отец избил сына ремнем в Новосибирске — ребенка изъяли из семьи

22 августа 2023, 05:05
Фото: Midjourney. Ребенка изъяли

Избитого ремнем на детской площадке ребенка изъяли из семьи в Новосибирске

В Новосибирске отец избил своего сына ремнем на детской площадке, угрожая отправить его обратно в детдом. В итоге после скандала в СМИ, ребенка забрали из семьи.

В социальных сетях стала популярной запись, на которой видно, как отец избивает своего ребенка ремнем на детской площадке в поселке Плановый. Мужчина угрожал отправить несовершеннолетнего обратно в детдом. Жители Новосибирска были потрясены жестоким обращением отца с сыном.

Пьяный родитель сильно наказал школьника ремнем на детской площадке. Свидетели утверждали, что это произошло, потому что ребенок поехал кататься на велосипеде с друзьями без разрешения.

Следствие начало проверку по этому инциденту. Как писало издание «КП-Новосибирск», глава семьи терроризирует свою семью довольно часто.

Источник VN. ru в ГУ МВД Новосибирской области добавил, что органы опеки уже изъяли ребенка из семьи. Сейчас с ним работают специалисты, и его здоровью ничего не угрожает.

«Жену бьет, тещу гоняет»: соседи рассказали про новосибирца, избившего сына ремнем
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске отец избил ребенка на детской площадке и угрожал детским домомПодростки похитили соседа в Новосибирске из кровавой мести — они зверски избили его
#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Дети#Нападение#18+
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика