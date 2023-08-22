Уловка маркетологов или схема аферистов? Новосибирцев заманивают на реставрацию ванн

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Подозрительные объявления заметил наш читатель на своем доме по адресу Вокзальная магистраль, 18. В них говорилось, что в квартирах будут проводить реставрацию ванн по заявкам жильцов, которые нужно оставлять в «Диспетчерской». Указан даже номер телефона, но только он не имеет никакого отношения к диспетчерской службе дома.
«Вот причем тут наша диспетчерская? Разве ЖЭУ делает реставрацию ванн? Эта реклама никакого отношения к нам не имеет», — заявил Atas.info диспетчер ЖЭУ Центрального участка №1 УК «ДОСТ-Н».
Наш журналист под видом клиента позвонил по указанному номеру и выяснил, что услугу реставрации ванн предлагает компания из Казахстана «ремванн64». Консультант на том конце провода, как по учебнику, молниеносно рассказала обо всех видах услуг, назвала цены и заявила, что у них ажиотаж — очередь до середины сентября.
«Если хотите оставить заявку, можно сделать это прямо сейчас, но только на 14 сентября. Либо по телефону перезвонить, указанному в объявлении, или через наш сайт», — сообщила сотрудница фирмы.
— А почему указано звонить в диспетчерскую? У нашей диспетчерской другой номер
«В объявлении имеется в виду диспетчерская нашей компании, а не дома», — заявили в компании.
Жильцы возмущены наглостью маркетологов этой фирмы, которая заманивает, по их мнению, стариков ложной информацией. Пожилые люди, доверяя своему ЖЭУ, могут купиться на эту уловку.
Судя по 2ГИС, компания «ремванн64» реально существует. Клиенты отставляют разные отзывы, одних устроило обслуживание, других нет. Но записей о том, что кого-то обманули нет.