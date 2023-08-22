Уловка маркетологов или схема аферистов? Новосибирцев заманивают на реставрацию ванн

Подозрительные объявления заметил наш читатель на своем доме по адресу Вокзальная магистраль, 18. В них говорилось, что в квартирах будут проводить реставрацию ванн по заявкам жильцов, которые нужно оставлять в «Диспетчерской». Указан даже номер телефона, но только он не имеет никакого отношения к диспетчерской службе дома.