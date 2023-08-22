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Жителей Новосибирска приманивают ложным объявлением

Уловка маркетологов или схема аферистов? Новосибирцев заманивают на реставрацию ванн

22 августа 2023, 09:16
Фото: 1MI
Жителей Новосибирска приманивают ложным объявлением

В Новосибирске жильцов домов заманивают на реставрацию ванн ложной рекламой

На подъездах многоэтажек в центре Новосибирска появились объявления, которые вводят в заблуждение жителей. В них указано, что якобы диспетчерские службы дома собирают заявки от жильцов на реставрацию ванн. Редакция Atas.info выяснила, кто на самом деле этим занимается, есть ли обманутые клиенты.

Подозрительные объявления заметил наш читатель на своем доме по адресу Вокзальная магистраль, 18. В них говорилось, что в квартирах будут проводить реставрацию ванн по заявкам жильцов, которые нужно оставлять в «Диспетчерской». Указан даже номер телефона, но только он не имеет никакого отношения к диспетчерской службе дома.

Фото: atas.info
«Вот причем тут наша диспетчерская? Разве ЖЭУ делает реставрацию ванн? Эта реклама никакого отношения к нам не имеет», — заявил Atas.info диспетчер ЖЭУ Центрального участка №1 УК «ДОСТ-Н».

Наш журналист под видом клиента позвонил по указанному номеру и выяснил, что услугу реставрации ванн предлагает компания из Казахстана «ремванн64». Консультант на том конце провода, как по учебнику, молниеносно рассказала обо всех видах услуг, назвала цены и заявила, что у них ажиотаж — очередь до середины сентября.

«Если хотите оставить заявку, можно сделать это прямо сейчас, но только на 14 сентября. Либо по телефону перезвонить, указанному в объявлении, или через наш сайт», — сообщила сотрудница фирмы.

— А почему указано звонить в диспетчерскую? У нашей диспетчерской другой номер

«В объявлении имеется в виду диспетчерская нашей компании, а не дома», — заявили в компании.

Жильцы возмущены наглостью маркетологов этой фирмы, которая заманивает, по их мнению, стариков ложной информацией. Пожилые люди, доверяя своему ЖЭУ, могут купиться на эту уловку.

Судя по 2ГИС, компания «ремванн64» реально существует. Клиенты отставляют разные отзывы, одних устроило обслуживание, других нет. Но записей о том, что кого-то обманули нет.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Реклама#Объявления#Фейки
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