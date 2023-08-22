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Пробки возникают каждый день

В Новосибирске эксперт ОНФ Стефанов назвал причины заторов на «Кольце ада»

22 августа 2023, 02:34
Фото: 1MI
Пробки возникают каждый день
В Новосибирске дорожный эксперт Александр Стефанов из ОНФ объяснил причины заторов на площади Труда. Пробки возникли после изменения схемы движения на развязке в августе. В то же время, по словам эксперта, необходимо было решать эту проблему раньше.

На прошлой неделе появились регулировщики, но это не помогло устранить пробки. По мнению Стефанова, это происходит из-за сложностей с интенсивным потоком на пересечении. Он отметил, что развязка не была правильно реализована подрядчиком.

Эксперт считает, что сначала нужно было проанализировать организацию движения на данном участке. Он также отметил отсутствие указателей объездных маршрутов на площади. Об этом пишет Сиб.фм.

Александр Стефанов полагает, что заторы могут сохраниться и после сдачи четвертого моста. Он заключил, что возможны сложности при проезде с улицы Станционной на Димитровский мост.

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#Эмилия Губарева#Пробки#Кольцо ада#Новосибирск#Общество#Город
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