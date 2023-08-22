В Новосибирске эксперт ОНФ Стефанов назвал причины заторов на «Кольце ада»

Posted Сегодня, 02:34
Published Сегодня, 02:34
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Updated Сегодня, 02:36
На прошлой неделе появились регулировщики, но это не помогло устранить пробки. По мнению Стефанова, это происходит из-за сложностей с интенсивным потоком на пересечении. Он отметил, что развязка не была правильно реализована подрядчиком.
Эксперт считает, что сначала нужно было проанализировать организацию движения на данном участке. Он также отметил отсутствие указателей объездных маршрутов на площади. Об этом пишет Сиб.фм.
Александр Стефанов полагает, что заторы могут сохраниться и после сдачи четвертого моста. Он заключил, что возможны сложности при проезде с улицы Станционной на Димитровский мост.