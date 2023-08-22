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Дом на Линейной,39 сильно пострадал от взрыва бытового газа

В Новосибирске полностью снесли разрушенный дом на Линейной

22 августа 2023, 12:49
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Дом на Линейной,39 сильно пострадал от взрыва бытового газа
В Новосибирске полностью снесли пятиэтажный дом на Линейной, 39. Он пострадал от взрыва бытового газа в феврале.

Как сообщают «Новосибирские новости», на данный момент уже вывезен строительный мусор и засыпан котлован. Теперь согласно контракту, на участке начнется озеленение — в частности, появится газон. На строительную площадку завезли несколько тонн чернозема.

Пятиэтажный дом на Линейной, 39 был разрушен взрывом бытового газа 9 февраля нынешнего года. Трагедия у несла жизни четырнадцати человек, один из подъездов был полностью разрушен. В результате «хрущевку» признали аварийной, а в июне приступили к сносу здания.

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#Город#Новосибирск#Снос#Аварийный дом#Взрыв дома на ул. Линейной#Александр Ляхов
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