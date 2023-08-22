В Новосибирске полностью снесли разрушенный дом на Линейной

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Как сообщают «Новосибирские новости», на данный момент уже вывезен строительный мусор и засыпан котлован. Теперь согласно контракту, на участке начнется озеленение — в частности, появится газон. На строительную площадку завезли несколько тонн чернозема.
Пятиэтажный дом на Линейной, 39 был разрушен взрывом бытового газа 9 февраля нынешнего года. Трагедия у несла жизни четырнадцати человек, один из подъездов был полностью разрушен. В результате «хрущевку» признали аварийной, а в июне приступили к сносу здания.