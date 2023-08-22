В Новосибирской области ребенок и взрослые заразились бруцеллезом от скота

Предполагаемой причиной распространения инфекции в Татарском районе могут стать животные, приобретенные из Омской области без соответствующих ветеринарных документов. Из-за этого инфекция быстро распространилась среди скота в хозяйствах. Чтобы подхватить бруцеллез, человек должен был контактировать с больными животными или употреблять неподвергнутые термической обработке молоко и молочные продукты.