В Новосибирской области произошло землетрясение в 3,9 балла

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Толчки могли почувствовать жители удаленных районов региона. Эпицентр находился в 76 километрах от Новосибирска.
Отмечается, что магнитуда колебаний составила 3,9 баллов. По шкале сейсмологов — это интенсивное землетрясение.
Сейчас специалисты выясняют причину этой сейсмической активности в нашем регионе.
Последний раз землетрясение наблюдали в мае 2023 года в Искитиме Новосибирской области. Сила колебаний была чуть больше 4 баллов.