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Землетрясение в 3,9 баллов зафиксировали в Новосибирской области

В Новосибирской области произошло землетрясение в 3,9 балла

22 августа 2023, 10:19
Фото: 1MI
Землетрясение в 3,9 баллов зафиксировали в Новосибирской области
Землетрясение зафиксировали в Новосибирской области утром 22 августа. Об этом сообщили в ЕГС РАН Алтае-Саянского филиала.

Толчки могли почувствовать жители удаленных районов региона. Эпицентр находился в 76 километрах от Новосибирска.

Отмечается, что магнитуда колебаний составила 3,9 баллов. По шкале сейсмологов — это интенсивное землетрясение.

Сейчас специалисты выясняют причину этой сейсмической активности в нашем регионе.

Последний раз землетрясение наблюдали в мае 2023 года в Искитиме Новосибирской области. Сила колебаний была чуть больше 4 баллов.

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#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Землетрясение#Сейсмическая активность
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