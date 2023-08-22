В Новосибирской области ребенок и взрослые заразились бруцеллезом от скота

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
В Новосибирской области зарегистрированы случаи заражения бруцеллёзом. Источник инфекции был обнаружен в одном из населённых пунктов Татарского района.
Заболели инфекцией скот, домашние животные и местные жители, включая одного ребёнка. Об этом пишет VN. ru со ссылкой на газету «Сельская правда».
Бруцеллёз — это инфекция, которая передается человеку от зараженных животных. Она вызывает поражение органов и систем организма, сопровождается повышением температуры и часто влияет на опорно-двигательный аппарат. Возбудителями этой инфекции являются микроорганизмы рода бруцелл.
Предполагаемой причиной распространения инфекции в Татарском районе могут стать животные, приобретенные из Омской области без соответствующих ветеринарных документов. Из-за этого инфекция быстро распространилась среди скота в хозяйствах. Чтобы подхватить бруцеллез, человек должен был контактировать с больными животными или употреблять неподвергнутые термической обработке молоко и молочные продукты.