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Published Сегодня, 06:25

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Заболели люди

В Новосибирской области ребенок и взрослые заразились бруцеллезом от скота

22 августа 2023, 06:25
Фото: 1MI
Заболели люди

В Новосибирской области зафиксировали случаи заражения бруцеллёзом

В Новосибирской области в одном из населенных пунктов Татарского района зарегистрированы случаи заражения бруцеллезом у людей и скота.

В Новосибирской области зарегистрированы случаи заражения бруцеллёзом. Источник инфекции был обнаружен в одном из населённых пунктов Татарского района.

Заболели инфекцией скот, домашние животные и местные жители, включая одного ребёнка. Об этом пишет VN. ru со ссылкой на газету «Сельская правда».

Бруцеллёз — это инфекция, которая передается человеку от зараженных животных. Она вызывает поражение органов и систем организма, сопровождается повышением температуры и часто влияет на опорно-двигательный аппарат. Возбудителями этой инфекции являются микроорганизмы рода бруцелл.

Предполагаемой причиной распространения инфекции в Татарском районе могут стать животные, приобретенные из Омской области без соответствующих ветеринарных документов. Из-за этого инфекция быстро распространилась среди скота в хозяйствах. Чтобы подхватить бруцеллез, человек должен был контактировать с больными животными или употреблять неподвергнутые термической обработке молоко и молочные продукты.

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#Эмилия Губарева#Новосибирская область#Общество#Город#Животные#Заражение
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