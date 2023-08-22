В ЮАР прошел запуск второго сезона «Любимых крылатых выражений Си Цзиньпина»

Posted Сегодня, 19:14
Published Сегодня, 19:14
Modified Сегодня, 19:14
Updated Сегодня, 19:14
В Йоханнесбурге прошла торжественная церемония старта второго сезона программы «Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина». В передаче собрали цитаты из трудов древнекитайских классиков, к которым председатель КНР обращался в своих выступлениях и статьях.
Новая серия создана Медиакорпорацией Китая и переведена на многие языки мира, включая английский, французский, хауса, суахили и арабский. Об этом пишут «newsnn.ru».
Трансляцию программы ведут на официальных платформах 62 ведущих СМИ в 38 странах Африки. Версию на хинди и тамильском языке во время саммита БРИКС транслируют также в индийских медиа, информирует bigasia.
В частности, в программе можно услышать одну из цитат о государстве: «Государство должно руководствоваться соображениями не выгоды, а справедливости ради выгоды. В международном сотрудничестве мы должны стремиться к выгоде. Но еще больше мы должны стремиться к справедливости». Си Цзиньпин напоминает, что китайцы испокон веков считали, что справедливость является качеством благородного человека, и подчеркивали, что присвоенные несправедливым путем ценности и богатства представляют собой удел мелких людей.
Представлены в программе также высказывания на другие темы. Так, в своем высказывании о природе Си Цзиньпин призывает: «Мы должны стремиться беречь природу — брать с умеренностью, использовать с экономностью».
В феврале этого года программу запустили на Центральном телевидении Китая (CCTV).