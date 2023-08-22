В ЮАР прошел запуск второго сезона «Любимых крылатых выражений Си Цзиньпина»

В частности, в программе можно услышать одну из цитат о государстве: «Государство должно руководствоваться соображениями не выгоды, а справедливости ради выгоды. В международном сотрудничестве мы должны стремиться к выгоде. Но еще больше мы должны стремиться к справедливости». Си Цзиньпин напоминает, что китайцы испокон веков считали, что справедливость является качеством благородного человека, и подчеркивали, что присвоенные несправедливым путем ценности и богатства представляют собой удел мелких людей.