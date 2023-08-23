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В этот день шел страшный дождь

15-летняя школьница из Новосибирска погибла в канализации Москвы

23 августа 2023, 01:39
Фото: 1MI
В этот день шел страшный дождь
15-летняя школьница из Новосибирска погибла вместе с другими участниками экскурсии под Москвой, когда тоннели затопило после непогоды; экскурсия была организована незаконно и вопреки предупреждениям синоптиков.

В Москве произошло страшное событие с группой людей на экскурсии. Молодые люди пошли на исследование тоннелей под Кремлем, заплатив за это деньги. Но из-за плохой погоды коллектор затопило и участники экскурсии погибли. Среди жертв была 15-летняя школьница из Новосибирска, об этом сообщает газета «КП-Новосибирск».

По словам журналистов, девочка приехала в Москву со своей мамой. Никто не знал о том, что она собирается пойти на такую экскурсию. Вся поездка была организована нелегально.

Мужчина, который собрал группу туристов, решил отправиться в тоннели, несмотря на предупреждения о сильном дожде от синоптиков. Тела семи погибших были найдены в коллекторе и на поверхности реки Москвы.

Девушка из Новосибирска погибла на экскурсии по московской канализации
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