15-летняя школьница из Новосибирска погибла в канализации Москвы

В Москве произошло страшное событие с группой людей на экскурсии. Молодые люди пошли на исследование тоннелей под Кремлем, заплатив за это деньги. Но из-за плохой погоды коллектор затопило и участники экскурсии погибли. Среди жертв была 15-летняя школьница из Новосибирска, об этом сообщает газета «КП-Новосибирск».