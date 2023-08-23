Бабье лето под угрозой: заморозки до -2 °С придут в Новосибирск в сентябре 2023

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
По данным сайта Gismeteo, в течение 12 из 30 дней сентября ожидаются дожди. Большую часть месяца небо покроют облака. В первой декаде сентября температура будет колебаться от +14 до +20 °С днем. Самый теплый день будет 3 сентября, когда температура поднимется до +26 °С.
Снижение температуры воздуха продлится до 10 числа. Однако 12 сентября наступит период небольшого потепления, которое закончится 14-го числа. По народным признакам, это время называется бабьим летом. С 15 сентября ожидается вторая волна похолодания. Температура воздуха будет составлять +2…+6 °С днем. В последнюю неделю сентября ожидаются ночные заморозки.
Сервис «Яндекс. Погода» также прогнозирует холодную погоду без достижения температуры выше +20 °С. В течение девяти дней будут идти дожди.
Портал World-Weather основывается на статистических данных за предыдущие годы. Тем не менее, его прогноз не сильно отличается от других сервисов. Самый теплый день ожидается 2 сентября, когда температура поднимется до +22 °С, а самый холодный — 6 сентября (температура опустится до +9 °С).