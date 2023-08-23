Бабье лето под угрозой: заморозки до -2 °С придут в Новосибирск в сентябре 2023

Портал World-Weather основывается на статистических данных за предыдущие годы. Тем не менее, его прогноз не сильно отличается от других сервисов. Самый теплый день ожидается 2 сентября, когда температура поднимется до +22 °С, а самый холодный — 6 сентября (температура опустится до +9 °С).