На примере Омской области: как превратить депрессивный регион в процветающий?

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Промышленность, сельское хозяйство и логистика — три приоритетные сферы для развития экономики Омской области, уверен врио губернатора Виталий Хоценко.
«Самые прорывные направления — это промышленность, сельское хозяйство и логистика. Для нас важно, чтобы бизнес в Омской области работал стабильно, чтобы всегда была возможность развивать предприятия и реализовывать новые бизнес-идеи на благо нашего региона», — говорит Хоценко.
Однако новому руководству придется столкнуться с серьезными трудностями. Согласно данным РИА «Рейтинг» за 2022 год, регион занимает 66-е место из 85 в списке субъектов по качеству жизни. А большинство омичей живут именно в столице региона. Кроме того, продолжается сокращение населения, в том числе за счет миграции, пишет gorod55.ru.
Новое руководство Омской области называет улучшение демографического состояния региона критически важной задачей и ставит цель — к 2025 году повысить рождаемость на 2,6%. Для этого в регионе совершенствуется система мер социальной поддержки семей с детьми. В Омской области родители получают до 15 разных видов пособий и выплат.
Кроме того, в Омске и Называевском районе откроют первые два семейных многофункциональных центра. Здесь можно бесплатно оформить льготы и выплаты для детей в режиме одного окна без очереди — на первых порах центрами смогут воспользоваться уже 1,5 тысячи семей.
Масштабные работы предстоят и в промышленном секторе Омской области. Новое руководство ставит перед собой серьезную задачу — за пять лет создать из региона промышленно-логистический центр федерального уровня. Причем действовать руководитель Омской области начал в первые 100 дней на своем посту.
Кластерное развитие промышленности — естественный и полноформатный способ развития. Благодаря такому подходу можно прокачать производственные и технологические процессы, кадровый сектор, а далее и социальную сферу. В регионе уже заработала особая экономическая зона «Авангард» — здесь зарегистрированы шесть резидентов. До конца 2024 года планируют построить логистический центр «Солнечный». Стартовало строительство производства полиизобутилена и запуск модернизированного производства по переработке бутан-бутиленовой фракции на заводе «Омский каучук».
Кроме того, Хоценко считает, что Омская область должна стать надежной опорой для участников специальной военной операции. В прошлом году в регионе назначили одну из самых больших выплат для защитников, которые заключили контракт с Минобороны РФ, — по 450 тысяч рублей. В мае правительство Омской области к тому же выделило муниципалитетам 45 млн рублей на дополнительную поддержку участников СВО.
«Поручил распределить муниципалитетам 45 миллионов рублей на дополнительные меры поддержки участникам СВО. На заседании регионального Правительства внесли соответствующие изменения в распределение субсидий муниципальным образованиям Омской области. В регионе семьи мобилизованных, контрактников и добровольцев освобождены от платы за детский сад и платы за горячее питание школьников с 5 по 11-й класс», — сообщил Виталий Хоценко, который регулярно встречается с семьями бойцов.
Новый омский губернатор и его команда уделяют особое внимание строительству школ, больниц и дорог, здоровью и отдыху омичей. Серьезно поддерживают и инициативных жителей, для которых расширили финансирование проектов до 1 млрд рублей. Теперь в рамках инициативного бюджетирования можно потратить деньги на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, спортивных площадок, территорий детских садов и других пространств. А максимальная сумма финансирования проекта составила до 3 млн рублей.
Кроме того, он видит необходимость в обновлении чиновничьего аппарата. На встрече с президентом РФ в июле Хоценко предложил запустить региональный конкурс управленцев по аналогии с проектом «Лидеры России», участником которого он был сам.
Сегодня у Омской области действительно есть все шансы стать одним из самых быстро развивающихся регионов России. Планы нового руководства уже скоро отразятся на жизни простых омичей: строительство жилья, улучшение качества дорог приведут к процветанию региона.