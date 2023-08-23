На примере Омской области: как превратить депрессивный регион в процветающий?

Кроме того, Хоценко считает, что Омская область должна стать надежной опорой для участников специальной военной операции. В прошлом году в регионе назначили одну из самых больших выплат для защитников, которые заключили контракт с Минобороны РФ, — по 450 тысяч рублей. В мае правительство Омской области к тому же выделило муниципалитетам 45 млн рублей на дополнительную поддержку участников СВО.